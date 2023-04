Die vom VDI zugelassenen Waterkotte-Referenten vermitteln Fachplanern prüfungsrelevantes Fachwissen für die Qualifizierung nach VDI 4645.

Waterkotte hat die Anzahl der Schulungstermine für die Qualifizierung nach VDI 4645 aufgestockt. Der Wärmepumpenhersteller ist offizieller Schulungspartner des VDI und führt nach dessen Qualitätsrichtlinien zweitägige Vorbereitungsseminare für die Qualifizierung von Planern und Errichtern nach VDI 4645 Blatt 1 durch. Die Schulungen der Kategorie PE (800 Minuten) bereiten auf die unabhängige Online-Prüfung vor, nach deren Bestehen die Absolventen in das Register von Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645 aufgenommen werden. Als Prüfungsvorbereiter stehen beim Unternehmen jetzt insgesamt sieben vom VDI zugelassene Referenten zur Verfügung. Nach zwei Seminaren im Dezember hat das Unternehmen die Anzahl der Termine in diesem Jahr auf vier verdoppelt. Die Schulungen finden im Frühling und Herbst an den Waterkotte Akademie-Standorten Herne, München und Stuttgart statt.

Die Richtlinie VDI 4645 behandelt die Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die Qualifizierung nach VDI 4645 ist freiwillig, leistet jedoch einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung und dient als Sachkundenachweis, der auch bei Rechtsstreitigkeiten und zukünftig als mögliches Kriterium für Fördermaßnahmen relevant werden kann. Die Schulung in der Kategorie Planung und Errichtung deckt gemäß VDI-Vorgaben Themen von der Begrifflichkeit über hydraulischen Aufbau und Regelung bis zu Inbetriebnahme und Wartung ab. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Unternehmens.