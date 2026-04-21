Transformation, Abwärmenutzung und Best Practices

Danfoss Fernwärme-Konferenz 2026

21.04.2026

Unter dem Motto „Transformation, Abwärmenutzung und Best Practices“ lädt Danfoss vom 19. bis 21. Mai 2026 zur Online-Fernwärme-Konferenz ein. Das kostenfreie Online-Event richtet sich an Planungsbüros und Industrievertreter sowie Stadtwerke, Kommunen und Wärmenetzbetreiber. Im Fokus stehen praxiserprobte Lösungen für eine zukunftsfähige, klimafreundliche und wirtschaftliche Wärmeversorgung.

Transformation, Abwärmenutzung aus Rechenzentren und Best Practices sind die Fokusthemen der Fernwärmekonferenz 2026.
Bild: Danfoss

Transformation, Abwärmenutzung aus Rechenzentren und Best Practices sind die Fokusthemen der Fernwärmekonferenz 2026.
Bild: Danfoss
In Keynotes, Fachvorträgen und interaktiven Praxisdialogen zeigt die Danfoss Fernwärme-Konferenz, wie Wärmenetze resilient, umweltverträglich und ökonomisch rentabel weiterentwickelt werden können. Das Themenspektrum reicht von innovativen Contracting-Geschäftsmodellen über den Einsatz von CO₂-Großwärmepumpen sowie hybriden Energiezentralen bis hin zur systematischen Nutzung von Abwärme aus Industrie und Rechenzentren. Zudem erhalten die Teilnehmer fundierte Einblicke in energiepolitische Entwicklungen auf EU- und Bundesebene sowie in bewährte digitale Betriebsstrategien. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden sich auf der Webseite des Veranstalters.

Fokus: Abwärmenutzung aus Industrie und Rechenzentren

Ein Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der Erschließung bisher ungenutzter Wärmequellen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie diese Potenziale technisch integriert, wirtschaftlich bewertet und unter den aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen erschlossen werden können. So präsentiert die Veranstaltung praxiserprobte Standardlösungen, um die konstanten Wärmequellen aus Rechenzentren systematisch nutzbar zu machen. Parallel dazu bietet die Industrie erhebliche Möglichkeiten zur Dekarbonisierung von Wärmenetzen. Dies wird beispielhaft anhand einer konkreten Lösung zur Einbindung industrieller Prozesswärme am Standort Neuburg an der Donau veranschaulicht.

Digitalisierung und technische Innovationen

Digitale Werkzeuge fungieren zunehmend als Motor effizienter Wärmenetze. Die Konferenz zeigt auf, wie der Einsatz von digitalen Zwillingen, Simulationssoftware und Monitoring-Systemen dabei hilft, die Komplexität hybrider Energiezentralen zu beherrschen und Betriebsabläufe nachhaltig zu optimieren. Das Spektrum reicht dabei von der Integration von CO₂-Großwärmepumpen bis hin zur Feinabstimmung der Netzhydraulik.

Ein ebenfalls zentraler Programmpunkt ist der „Kompass Wärmewende“, der eine fundierte Einordnung aktueller politischer Initiativen auf EU- und Bundesebene liefert. Das Ziel ist es, den Teilnehmenden eine klare Orientierung für die langfristige Planung ihrer Transformationsprojekte zu geben.

Operative Umsetzung: Referenzprojekte aus Kommune und Industrie

Ein wesentlicher Teil der Konferenz widmet sich dem Transfer von der strategischen Planung in die technische Realisierung. Das Themenspektrum reicht von Erfahrungen bei der Umsetzung moderner Wärmeverbünde über die Integration regenerativer Quellen bis hin zur technologischen Weiterentwicklung bestehender Netze.

So wird am Beispiel von Neubrandenburg und Prenzlau die thermische Erschließung durch die Einbindung mitteltiefer Geothermie detailliert analysiert. Die Vorteile einer systemischen Planung verdeutlicht zudem das Projekt in Ludwigsburg-Kornwestheim, das die prozessualen Mehrwerte einer digitalen Verbundplanung aufzeigt.

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