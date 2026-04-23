Transformationsprozess mit Schulungen und Seminaren

Systematischer Einstieg in digitale Zukunft des Bauens

23.04.2026

Fachplanungsbüros und Fachhandwerksunternehmen befinden sich derzeit in einem umfassenden Transformationsprozess hin zum digitalen Bauen. Systemanbieter Viega unterstützt sie auf diesem Weg mit abgestimmter Software, Schulungen und spezifischen Seminaren. Dort vermitteln Experten u. a. individuelle Systeme, wie das digitale Bauen am besten in das eigene Unternehmen implementiert werden kann.

Der „BIM-Fachkongress zur Zukunft des Bauens“ bietet Teilnehmenden viele Gelegenheiten zum Gespräch und zum Austausch über die Transformation des Bauprozesses.
Bild: Viega

Der „BIM-Fachkongress zur Zukunft des Bauens“ bietet Teilnehmenden viele Gelegenheiten zum Gespräch und zum Austausch über die Transformation des Bauprozesses.
Bild: Viega
Mit „TGA.Digital“ hat Viega ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das Fachplaner und planende Fachhandwerker bei diesem Change-Prozess begleitet und ihnen über individuelle Seminare den erfolgreichen Einstieg in das digitale Bauen ermöglicht.

Für die praxisnahen Seminare steht beispielhaft das „BIM ColLab“. Mit dem Schwerpunkt „Kollaboration im digitalen Planen und Bauen“ wendet es sich an BIM-Autoren und BIM-Fachkoordinatoren, die ihre Basiskenntnisse rund um das digitale Bauen mit BIM erweitern möchten. Themen sind u. a. die Einführung in die Informationserstellung und -koordination als Grundlage für eine effiziente und kollaborative Umgebung für Bauprojekte. In dem fünftägigen Seminar vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen und die Inhalte der Open BIM-Koordination praxisorientiert an Beispielprojekten – u. a. an entsprechend ausgestatteten Softwarearbeitsplätzen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar bietet darüber hinaus die Option zur buildingSMART Professional Zertifizierung – Practitioner.

Direkter Austausch möglich

Den intensiven Praxisbezug, der sich durch alle Viega Seminare zieht, findet seine konsequente Fortsetzung in diversen Veranstaltungen und Kongressen. Hochkarätige Experten referieren hier u. a. zum aktuellen Stand der Digitalisierung und Potenzial für die Baubranche.

„TGA.Digital – Der BIM-Fachkongress zur Zukunft des Bauens“ richtet sich an alle Branchenbeteiligten, die sich für den digitalen Transformationsprozess qualifiziert aufstellen möchten. Der vom BIM Center Aachen veranstaltete Kongress findet zum vierten Mal am 3. und 4. November 2026 in der „Viega World“ statt. Als Plattform für einen intensiven Erfahrungsaustausch hat sich zudem der Viega „Revit- Stammtisch“ etabliert. Auf Einladung der Viega Planerberater steht für Fachplaner und planende Fachhandwerker dabei der praxisnahe Umgang mit der Software und den benötigten Daten im Fokus.

Weitere Informationen zu den fachspezifischen Viega Seminaren, Services und Veranstaltungen zum Thema Digitales Bauen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

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