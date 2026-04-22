Florian Forst möchte gemeinsame Lösungen entwickeln

Neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland der Condair GmbH

22.04.2026

Florian Forst, neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland bei der Condair GmbH.
Bild: Condair

Florian Forst, neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland bei der Condair GmbH.
Bild: Condair
Florian Forst hat zum 1. April 2026 die Position des HVAC-Vertriebsleiters Deutschland bei der Condair GmbH übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die Vertriebsaktivitäten sowie die Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen in Deutschland. Er war zuletzt als Head of International Sales bei Robatherm tätig und verfügt über fundierte Kenntnisse im internationalen Projektgeschäft sowie in der Führung von Vertriebseinheiten. Seine berufliche Laufbahn ist geprägt von einem klaren Fokus auf kundenorientierte Lösungen und nachhaltige Partnerschaften.

Für seine neue Aufgabe bei Condair hat sich Florian Forst klare Ziele gesetzt: Neben der Unterstützung und Entwicklung des Vertriebsteams steht insbesondere die noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollen innovative Lösungen von Condair noch stärker im Markt positioniert werden. „Mir ist es wichtig, nah am Kunden zu sein und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert bieten. Condair hat hierfür eine hervorragende Basis“, sagt Forst.

Condair GmbH 85748 Garching-Hochbrück

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