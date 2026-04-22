Neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland der Condair GmbH

Florian Forst, neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland bei der Condair GmbH.

Bild: Condair Florian Forst, neuer HVAC-Vertriebsleiter Deutschland bei der Condair GmbH. Bild: Condair

Für seine neue Aufgabe bei Condair hat sich Florian Forst klare Ziele gesetzt: Neben der Unterstützung und Entwicklung des Vertriebsteams steht insbesondere die noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollen innovative Lösungen von Condair noch stärker im Markt positioniert werden. „Mir ist es wichtig, nah am Kunden zu sein und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert bieten. Condair hat hierfür eine hervorragende Basis“, sagt Forst.