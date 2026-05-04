Grundlage zur Absicherung von Trinkwassersystemen

Aktualisierte DIN EN 1717 schützt Trinkwasser

04.05.2026

Die DIN EN 1717:2026 regelt den Schutz von Trinkwasserinstallationen vor Verunreinigungen durch Rückfließen.
Bild: Clipdealer

Die DIN EN 1717:2026 regelt den Schutz von Trinkwasserinstallationen vor Verunreinigungen durch Rückfließen.
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Die DIN EN 1717:2026-02 ist die aktuell gültige Fassung der zentralen Norm für den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen, Rückfließen, Rückdrücken oder Rücksaugen in Trinkwasser-Installationen. Sie ersetzt die DIN EN 1717:2001-05 und bildet gemeinsam mit der ergänzenden DIN 1988-100 die technische Grundlage für die Absicherung von Trinkwassersystemen.

Der Fokus liegt in der klaren Einstufung von Flüssigkeitskategorien (1 bis 5) für die Wahl der passenden Sicherungseinrichtung zur Trennung von Trink- und Nichttrinkwassersystemen. Die aktualisierte Version legt zudem strengere Maßstäbe an die Wartung und Inspektion von Sicherungsarmaturen wie Systemtrennern. Folgende Änderungen bestehen gegenüber der DIN EN 1717:2011-08 und DIN 1988-100:2011-08:

  • der Anwendungsbereich wurde präzisiert, erweitert und überarbeitet;
  • Begriffe und Definitionen wurden geändert;
  • alle Bilder wurden aktualisiert und neu gezeichnet;
  • Bild 6 wurde als zusätzliche Überlaufanordnung hinzugefügt;
  • Tabelle 2 wurde aktualisiert;
  • Abschnitt 8 „Freier Ablauf über einem Entwässerungsgegenstand“ wurde überarbeitet;
  • Anhang A und Anhang B wurden vollständig überarbeitet;
  • Anhang C wurde überarbeitet und enthält nun Anwendungsbeispiele;
  • Inhalte aus DIN 1988-100:2011-08, Abschnitt 3, Abschnitt 4 und Abschnitt 9, sind in DIN EN 1717 aufgegangen.

Die DIN EN 1717:2026-02 „Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen“ ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks und über DIN Media zu beziehen.

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