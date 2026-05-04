Aktualisierte DIN EN 1717 schützt Trinkwasser

Die DIN EN 1717:2026 regelt den Schutz von Trinkwasserinstallationen vor Verunreinigungen durch Rückfließen.

Bild: Clipdealer Die DIN EN 1717:2026 regelt den Schutz von Trinkwasserinstallationen vor Verunreinigungen durch Rückfließen. Bild: Clipdealer

Der Fokus liegt in der klaren Einstufung von Flüssigkeitskategorien (1 bis 5) für die Wahl der passenden Sicherungseinrichtung zur Trennung von Trink- und Nichttrinkwassersystemen. Die aktualisierte Version legt zudem strengere Maßstäbe an die Wartung und Inspektion von Sicherungsarmaturen wie Systemtrennern. Folgende Änderungen bestehen gegenüber der DIN EN 1717:2011-08 und DIN 1988-100:2011-08:

der Anwendungsbereich wurde präzisiert, erweitert und überarbeitet;

Begriffe und Definitionen wurden geändert;

alle Bilder wurden aktualisiert und neu gezeichnet;

Bild 6 wurde als zusätzliche Überlaufanordnung hinzugefügt;

Tabelle 2 wurde aktualisiert;

Abschnitt 8 „Freier Ablauf über einem Entwässerungsgegenstand“ wurde überarbeitet;

Anhang A und Anhang B wurden vollständig überarbeitet;

Anhang C wurde überarbeitet und enthält nun Anwendungsbeispiele;

Inhalte aus DIN 1988-100:2011-08, Abschnitt 3, Abschnitt 4 und Abschnitt 9, sind in DIN EN 1717 aufgegangen.

Die DIN EN 1717:2026-02 „Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen“ ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks und über DIN Media zu beziehen.