FeuerTrutz 2026: Fachmesse und Brandschutzkongress in Nürnberg

Die FeuerTrutz 2026 ist einer der wichtigsten europäischen Treffpunkte für vorbeugenden Brandschutz. Mit einem starken Ausstellerfeld, einem umfassenden Rahmenprogramm und dem führenden Brandschutzkongress bietet die Veranstaltung aktuelle Trends, Fachwissen und praxisnahe Lösungen für die Branche.

Am 24. und 25. Juni 2026 bringt die Fachmesse im Messezentrum Nürnberg Hersteller, Fachplaner, Sachverständige und Behörden zusammen.

Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl Am 24. und 25. Juni 2026 bringt die Fachmesse im Messezentrum Nürnberg Hersteller, Fachplaner, Sachverständige und Behörden zusammen. Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Starke Ausstellerpräsenz

Zur FeuerTrutz 2026 werden rund 300 Unternehmen erwartet. Unter den bisherigen Anmeldungen finden sich zahlreiche Branchengrößen und Spezialisten sowie die Verbände ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) und DIvB (Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V.). Sie präsentieren Lösungen für baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz – von Abschottungssystemen über Entrauchungstechnik bis hin zu digitalen Planungstools.

Rahmenprogramm und größter Branchenkongress

Neben der Fachmesse erwartet die Besucherinnen und Besucher ein praxisnahes Rahmenprogramm mit Live-Demonstrationen und Fachforen. Dazu gehören bspw. das „Forum by asecos academy“, die „FeuerTrutz Arena“ oder die Aktionsfläche „ERLEBNIS Brandschutz“. Neu im Rahmenprogramm ist der „ZUKUNFTSRAUM“, der als zentrale Plattform für Präsentationen, Austausch und Wissenstransfer dient. Er bietet praxisnahe Vorträge zu Digitalisierung, KI, Social Media und Fachkräftegewinnung – für alle Besuchenden, die ihren Betrieb zukunftssicher aufstellen wollen. In den letzten Wochen fanden bereits drei digitale Workshops statt, weitere Termine sind in Planung.

Der parallel zur FeuerTrutz stattfindende Brandschutzkongress findet wie gewohnt auch 2026 im Messezentrum Nürnberg statt. Im Fokus stehen u. a. Er umfasst Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Fragestellungen, darunter Brandschutz im Holzbau, Anforderungen an Brandschutzkonzepte sowie neue Risiken im Zuge der Energiewende. Das detaillierte Kongressprogramm ist online einsehbar. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch per Livestream möglich.