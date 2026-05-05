Hendrik Theiß und Christian Goebel neue Geschäftsführer bei Signify Deutschland

Hendrik Theiß (rechts) und Christian Goebel haben zum 1. Mai 2026 die Geschäftsführung der Signify GmbH in Deutschland übernommen.

Bild: Signify Hendrik Theiß (rechts) und Christian Goebel haben zum 1. Mai 2026 die Geschäftsführung der Signify GmbH in Deutschland übernommen. Bild: Signify

Signify setzt auf Doppelspitze mit Erfahrung

Mit Hendrik Theiß und Christian Goebel rücken zwei Führungskräfte an die Spitze von Signify in Deutschland, die das Unternehmen und die Beleuchtungsbranche seit vielen Jahren kennen. Theiß durchlief ab 2011 verschiedene Stationen im Vertrieb von Philips Lighting und Signify, ehe er 2021 zum Commercial Leader OEM aufstieg. Goebel arbeitet seit 2010 im Unternehmen. Seit Januar 2026 ist er als Vice President Marketing und Commercial Excellence Professional Europe für Signify tätig – und wie Theiß wird er seine bisherige Position auch weiterhin bekleiden.

„Ich freue mich sehr auf diese besondere Herausforderung“, sagt Theiß. „Signify hat mich mein gesamtes Berufsleben begleitet und deshalb weiß ich, dass wir bestens aufgestellt sind, um die Zukunft der Beleuchtung aktiv zu gestalten.“ Goebel formuliert ambitionierte Ziele: „Wir bauen auf einem starken Fundament auf, um Signify als Marke weiterzuentwickeln und das Potenzial von vernetzter Beleuchtung für noch mehr Menschen zugänglich zu machen.“

Abschied nach fünf Jahren

Rada Rodriguez leitete die Geschäfte von Signify DACH seit Mai 2021 und hatte zudem die Rolle des Commercial Leaders North/East Europe inne. Dabei gelang es ihr, Signify in einem der wichtigsten Märkte weltweit zu etablieren und den konsequenten Weg in Richtung Nachhaltigkeit in die DACH-Region zu überführen. Die gebürtige Rumänin blickt auf eine lange Karriere in der europäischen Elektrobranche zurück: Nach ersten Stationen in Schweden wechselte sie 2004 zu Schneider Electric, wo sie u. a. als CEO der Schneider Electric GmbH in Deutschland, als General Manager für Central and Eastern Europe sowie als Senior Vice President für Industrial Alliances & Industrial Relations tätig war. Bis heute engagiert sich Rodriguez zudem in der Verbandsarbeit – u. a. als Vorsitzende der europäischen Technologievereinigung Orgalim und als Vizepräsidentin des ZVEI.

„Ich blicke sehr dankbar auf die letzten fünf Jahre bei Signify zurück“, erklärt Rodriguez. „Gemeinsam mit unserem großartigen Team haben wir in der DACH-Region viel bewegt – von der Weiterentwicklung unseres Portfolios bis hin zur Stärkung unserer Partnerschaften. Ich bin davon überzeugt, dass Signify in Deutschland bei Hendrik Theiß und Christian Goebel in besten Händen ist.“