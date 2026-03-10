Umfangreiche Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen

Eva Karlsson wird CEO der Swegon Gruppe

10.03.2026

Eva Karlsson wurde mit Wirkung zum März 2026 zur CEO der Swegon Group ernannt.
Bild: Swegon

Eva Karlsson wurde mit Wirkung zum März 2026 zur CEO der Swegon Group ernannt.
Bild: Swegon
Eva Karlsson war seit dem 1. Februar 2026 als Interim-CEO der Swegon Group tätig und wurde mit Wirkung zum März 2026 zur CEO der Swegon Group ernannt. „Wir freuen uns, dass Eva mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung und ihren Führungsqualitäten die Position der CEO der Swegon Gruppe übernommen hat. Mit ihrem tiefen Verständnis für die Kultur und Werte von Swegon bringt Eva Stabilität und Klarheit mit, während sie Swegon in die Zukunft führt“, sagt Heléne Mellquist, designierte Vorsitzende des Vorstands.

„Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, diese Aufgabe zu übernehmen und Swegon in die nächste Phase zu führen. Wir befinden uns auf einer spannenden Reise, die auf Innovation, Nachhaltigkeit und einem einzigartigen Systemansatz basiert. Mit einem kompetenten und engagierten Team bei Swegon werden wir die bereits eingeleiteten Maßnahmen weiter vorantreiben, um ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen“, sagt Eva Karlsson, CEO der Swegon-Gruppe.

Eva Karlsson verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung internationaler Industrieunternehmen und hat den Geschäftsbereich Air Handling Units, Kühlung und Heizung bei Swegon erfolgreich ausgebaut. Bevor sie 2022 zu Swegon kam, war Eva Karlsson als CEO bei Armatec tätig, arbeitete 25 Jahre lang bei SKF in Führungspositionen unter anderem in den Bereichen Fertigung, Produkt- und Geschäftsentwicklung und war außerdem Vorstandsmitglied bei Assa Abloy, einem Unternehmen aus dem Investmentportfolio von Investment AB Latour.

Eva Karlsson bleibt bis zur Ernennung eines Nachfolgers Vice President des Geschäftsbereichs Air Handling Units, Kühlung und Heizung. Andreas Örje Wellstam wurde zum neuen Chief Investment Officer von Latour ernannt. Er tritt sein Amt am 1. April 2026 an. Andreas Örje Wellstam war zuletzt als CEO der Latour-Tochter Swegon tätig, wo er erfolgreich zu deren Entwicklung zu einem europäischen Marktführer für Produkte für das Raumklima beigetragen hat. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Swegon inne und begann seine Karriere bei Latour im Jahr 2010 als Investment Director.

Swegon Germany GmbH 85748 Garching bei München

