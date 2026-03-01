Der DVQST vermittelt aktuelles Spezialwissen rund um die Hygiene in Trinkwasser-Installationen anlässlich der 3. Sachverständigen-Tagung „Trinkwasserhygiene“ am 10. Juni 2026 in Kassel.

Die Veränderungen und neuen Vorgaben in Trinkwasserverordnung, Regelwerken sowie Empfehlungen des Umweltbundesamtes machen regelmäßige Weiterbildungen für alle Beteiligten erforderlich. Die 3. Sachverständigen-Tagung des DVQST bietet Sachverständigen, Planern, Errichtern, Betreibern und Behörden gleichermaßen eine Möglichkeit, ihr Fachwissen zur Trinkwasserhygiene auf den neuesten Stand zu bringen und sich mit fachkompetenten Spezialisten auszutauschen.

Alle Vorträge zeichnet daneben aus, dass stets die Erfahrungen aus der Praxis einfließen. Fragen können im Rahmen der Vorträge ebenso wie in Einzelgesprächen gestellt werden. Nachfolgend einen Überblick über das Themenspektrum der Vorträge:

Neues aus technischen Regelwerken wie DIN EN 1717 und DIN 1988-100,

Legionellen in Regelwerk und Praxis,

Anforderungen an mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasser in Arbeitsstätten,

Temperaturmonitoring im Betrieb von Trinkwasserinstallationen,

Gleichzeitigkeit in Trinkwasserinstallationen – Praxiserkenntnisse vs. Vorgaben der DIN 1988-300,

Bakteriophagen im Einsatz gegen Pseudomonas aeruginosa in anderen Ländern.

Weitere Informationen und Anmeldung zur 3. DVQST Sachverständigen-Tagung „Trinkwasserhygiene“ sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.