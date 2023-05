Seminar und Broschüre zur neuen Trinkwasserverordnung

Der Bundesrat hat Ende März die 2. Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verabschiedet, somit tritt diese in Kürze in Kraft. Der Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene e. V. (DVQST) informiert im Rahmen einer Fachpublikation über relevante Änderungen und ihre Auswirkungen auf Planung, Installation und Betrieb von Trinkwasser-Installationen.



Das Seminar greift die für Trinkwasser-Installationen in Gebäuden relevanten Veränderungen auf. Neben den generellen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an Wasserversorgungsanlagen definiert die TrinkwV Kriterien und Qualitätsgrenzwerte von Wasser für den menschlichen Gebrauch auf Grundlage des geänderten Infektionsschutzgesetzes (Stand 2022). Mit der neuen EU-Richtlinie wurden einige Anforderungen wesentlich verschärft, insbesondere zu Legionellen und Blei im Trinkwasser. Außerdem gilt es neue und geänderte Begrifflichkeiten für die Anwendung in der Praxis kennenzulernen. Die Fortbildung richtet sich an alle an Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-Installationen beteiligten Fachleute. Weitere Informationen zum Seminar F5 Trinkwasserverordnung 2023 gibt es auf der Website des Vereins, dort kann auch die Fach-Publikation FP-04-2023 heruntergeladen werden.