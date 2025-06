BWI-Bau-Lehrgänge mit Hochschulzertifikat gehen in die nächste Runde

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer

Zertifikat Baukalkulation in Kooperation mit der Hochschule Ruhr-West, Mülheim

In der Zeit von September 2025 bis Februar 2026 wird in vier Modulen Kalkulationswissen von A wie Ausschreibung und Angebotskalkulation bis Z wie Zuschlag vermittelt. Ziel ist es, Nachwuchskräften ebenso wie Quereinsteigern die baubetriebswirtschaftlichen Besonderheiten einer kostengerechten Angebots-, Auftrags- und Arbeitskalkulation zu vermitteln, unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung sowie neuer Methoden wie z. B. BIM. Voraussetzung für den Kurs ist es, dass die Teilnehmenden über baupraktische Berufserfahrung verfügen und Grundkenntnisse über die Vergabe bzw. Kalkulation von Bauleistungen besitzen.

Laufzeit: 11. September 2025 bis 28. Februar 2026

Zertifikat Bauleitung in Kooperation mit der TH Köln

Mit dieser fünfteiligen Schulungsmaßnahme hat die BWI-Bau GmbH 2012 erste Hochschulzertifikate gestartet. Zielgruppe sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die entweder schon in der Bauleitung arbeiten oder in Kürze Bauleitungsaufgaben wahrnehmen sollen, angefangen beim Polier bis hin zu Ingenieuren, die während ihres Studiums nicht Baubetrieb vertieft haben. Zielsetzung ist es, diesen Mitarbeiterkreis mit den baubetrieblichen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen auszustatten, die sie für eine verantwortungsvolle Bauleitung in zunehmend größerem Umfang benötigen.

Laufzeit: 25. September 2025 bis 30. Mai 2026

Zertifikat Bauabrechnung in Kooperation mit der TH Köln

Nach wie vor ist dies die einzige umfassende Fortbildungsmöglichkeit für die große Gruppe der Bauabrechnern in Bauunternehmen. Er richtet sich vornehmlich an zukünftige Fachkräfte im Tief-, Kanal- und Straßenbau und bereitet sie auf die Erstellung von prüfbaren, vollständigen und zeitnahen Bauabrechnungen vor. Ziel ist es, die Zahlungsläufe der verschiedenen Bauprojekte möglichst effizient zu gestalten und somit das Liquiditätsmanagement der Bauunternehmen zu optimieren. Der Lehrgang besteht ebenfalls aus fünf Modulen

und wurde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bauabrechnung des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie entwickelt.

Laufzeit: 18. September 2025 bis 23. Mai 2026

Alle Zertifikatskurse sind von der Ingenieurkammer NRW anerkannt. Weitere Informationen zu den einzelnen Hochschulprojekten sind auf der Webseite des BWI-Bau zu finden.