Lichtplanung als 3D-Welten visualisieren

Mit ihrem Kursprogramm bringt die Trilux Akademie aktuelles Lichtwissen in den Markt. Die Bandbreite reicht von Seminaren zu neuen Technologien und Regularien bis hin zu innovativen softwaregestützten Anwendungen rund um die Lichtplanung. Neu im Kursprogramm ist das zweitägige Seminar „Raum.Licht.Visualisieren“. Es vermittelt den Teilnehmenden die erforderlichen Software-Kenntnisse, um Räume dreidimensional darzustellen – und so die atmosphärische Wirkung einer Lichtplanung am Computer erlebbar zu machen. Der Kurs findet am 11. und 12. Juni in den Schulungsräumen der Trilux Akademie in Arnsberg statt. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters verfügbar.

Vorher wissen, wie es hinterher aussieht: Mit der 3D-Visualisierung wird die Lichtplanung auch atmosphärisch im Raum erlebbar.

Für alle, die neu in die „ReluxDesktop“ Lichtplanungssoftware einsteigen oder bestehendes Wissen vertiefen möchten, bietet die Trilux Akademie im Vorfeld zwei eintägige Seminare an. Der Einsteigerkurs „ReluxDesktop für Innenbeleuchtung“ am 10. April vermittelt die Grundlagen für den sicheren Umgang mit der Software. Am 11. April folgt der Fortgeschrittenenkurs. Beide Seminare finden in Hamburg statt. Weitere Termine für beide Veranstaltungen stehen im Mai, September und November in Arnsberg zur Verfügung. Auch die Anmeldung für diese Seminare sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.