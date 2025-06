Der Entwurf zur VDI 3819 Blatt 2 ist im Juni 2025 erschienen, die Einspruchsfrist endet am 30. November 2025.

Der Entwurf zur VDI 3819 Blatt 2 ist im Juni 2025 erschienen, die Einspruchsfrist endet am 30. November 2025.

VDI 3819 Blatt 2 (Enwturf)

Brandschutz in der Gebäudetechnik; Funktionen und Wechselwirkungen

Fire protection in building services; Functions and correlations

Einsprüche bis 2025-11-30*Die Ausgabe 2013-07 bleibt zunächst gültig.