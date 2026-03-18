ait-group erweitert Geschäftsführung

Heiko Folgmann verantwortet als neuer CEO alpha innotec, Novelan und KKT chillers

18.03.2026

Wie die ait-group (www.aitgroup.de) mitteilt, wird Heiko Folgmann zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Der erfahrene Manager tritt seine neue Position zum 1. April 2026 an und übernimmt die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe, zu der die Marken alpha innotec, Novelan und KKT chillers gehören. In dieser Funktion wird Folgmann die Weiterentwicklung der ait-group verantworten und so die Energiewende in einem zentralen Zukunftsmarkt aktiv mitgestalten.

Heiko Folgmann übernimmt zum 1. April 2026 als CEO die Gesamtverantwortung für die ait-group.
Bild: ait-group

Heiko Folgmann übernimmt zum 1. April 2026 als CEO die Gesamtverantwortung für die ait-group.
Bild: ait-group
Heiko Folgmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Heizungsbranche und besitzt umfassende Expertise in der strategischen Weiterentwicklung von Unternehmen. In verschiedenen Führungspositionen hat er erfolgreich unter Beweis gestellt, wie sich Organisationen in einem dynamischen Marktumfeld nachhaltig weiterentwickeln lassen. Damit bringt er beste Voraussetzungen mit, um die ait-group in ihrer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Lösungen weiter voranzubringen.

Das bestehende Managementteam bleibt unverändert. Sjacco van de Sande und Marco Roßmerkel werden sich weiter darauf fokussieren, die positive Entwicklung des Unternehmens fortzuführen und das Wachstum voranzutreiben.

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