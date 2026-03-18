Wie die ait-group (www.aitgroup.de) mitteilt, wird Heiko Folgmann zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Der erfahrene Manager tritt seine neue Position zum 1. April 2026 an und übernimmt die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe, zu der die Marken alpha innotec, Novelan und KKT chillers gehören. In dieser Funktion wird Folgmann die Weiterentwicklung der ait-group verantworten und so die Energiewende in einem zentralen Zukunftsmarkt aktiv mitgestalten.

Heiko Folgmann übernimmt zum 1. April 2026 als CEO die Gesamtverantwortung für die ait-group.

Bild: ait-group Heiko Folgmann übernimmt zum 1. April 2026 als CEO die Gesamtverantwortung für die ait-group. Bild: ait-group

Das bestehende Managementteam bleibt unverändert. Sjacco van de Sande und Marco Roßmerkel werden sich weiter darauf fokussieren, die positive Entwicklung des Unternehmens fortzuführen und das Wachstum voranzutreiben.