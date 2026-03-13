Digitaler Startschuss für die neue Condair GmbH

Neue gemeinsame Condair-Website nach Fusion

13.03.2026

Bild: Condair

Bild: Condair
Mit dem Relaunch der neuen Website setzt der Spezialist für die Luftbefeuchtung, Entfeuchtung und Verdunstungskühlung ein sichtbares Zeichen der strukturellen Neuausrichtung in Deutschland. Das neue Customer Experience Portal ist nicht nur eine technologische Weiterentwicklung, sondern auch das sichtbare Ergebnis der Fusion der bisherigen Condair Systems GmbH (Norderstedt) und der Condair GmbH (Garching).

Die neue Website www.condair.de präsentiert das gesamte Produkt- und Serviceportfolio der Condair erstmals neu unter einem Dach, nutzerfreundlich und auf eine konsistente Markenidentität ausgerichtet.

Eine Condair - zwei Standorte

Im Rahmen der Wachstumsstrategie der Condair Group wurden die beiden deutschen Gesellschaften bereits 2024 zur neuen Condair GmbH mit Hauptsitz in Norderstedt zusammengeführt. Die Zweigniederlassung in Garching ist das Vertriebs- und Servicezentrum für die HLK-Luftbefeuchtung, Entfeuchtung und Verdunstungskühlung. Am Standort Norderstedt werden die Lösungen zur Direkt-Raumluftbefeuchtung projektiert und angeboten - insbesondere für spezifische Gebäudebereiche sowie für die effiziente Nachrüstung in bestehenden Objekten.

Bild: Condair

Bild: Condair
Für Philipp von Heimendahl, Geschäftsführer der Condair GmbH, markiert die neue Website den digitalen Startschuss für die Neuausrichtung: „Mit dem gemeinsamen Auftritt unserer beiden Standorte und dem vollständigen Produktportfolio bündeln wir unsere Kompetenzen noch stärker und bieten unseren Kunden ein fachlich noch enger vernetztes Angebot. Die neue Website unterstreicht konsequent unseren Anspruch, für jede Anwendung und jeden Kunden die optimale technische Lösung bereitzustellen.“

Nutzererfahrung im Fokus

Die neue Condair-Webpräsenz soll Anwendern aus verschiedensten Branchen und mit unterschiedlichen Vorkenntnissen ein ganzheitliches digitales Erlebnis rund um die Optimierung des Raumklimas geben: Im Zentrum stehen praxisnahe Informationen zu sämtlichen Produktlösungen, fundiertes Fachwissen, Anwendungsbeispiele, Referenzen sowie komfortable Online‑Berechnungstools. Branchenspezifische Inhalte, umfangreiche FAQ‑Bereiche und eine KI‑gestützte Struktur ermöglichen es Nutzern, schnell relevante Antworten zu finden und unmittelbar mit den lokalen Ansprechpartnern in Kontakt zu treten.

Condair GmbH 85748 Garching-Hochbrück

