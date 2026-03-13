Neue gemeinsame Condair-Website nach Fusion

Die neue Condair-Website stellt die Nutzererfahrung in den Mittelpunkt.

Die neue Website www.condair.de präsentiert das gesamte Produkt- und Serviceportfolio der Condair erstmals neu unter einem Dach, nutzerfreundlich und auf eine konsistente Markenidentität ausgerichtet.

Eine Condair - zwei Standorte

Im Rahmen der Wachstumsstrategie der Condair Group wurden die beiden deutschen Gesellschaften bereits 2024 zur neuen Condair GmbH mit Hauptsitz in Norderstedt zusammengeführt. Die Zweigniederlassung in Garching ist das Vertriebs- und Servicezentrum für die HLK-Luftbefeuchtung, Entfeuchtung und Verdunstungskühlung. Am Standort Norderstedt werden die Lösungen zur Direkt-Raumluftbefeuchtung projektiert und angeboten - insbesondere für spezifische Gebäudebereiche sowie für die effiziente Nachrüstung in bestehenden Objekten.

Philipp von Heimendahl, Geschäftsführer der Condair GmbH.

Nutzererfahrung im Fokus

Die neue Condair-Webpräsenz soll Anwendern aus verschiedensten Branchen und mit unterschiedlichen Vorkenntnissen ein ganzheitliches digitales Erlebnis rund um die Optimierung des Raumklimas geben: Im Zentrum stehen praxisnahe Informationen zu sämtlichen Produktlösungen, fundiertes Fachwissen, Anwendungsbeispiele, Referenzen sowie komfortable Online‑Berechnungstools. Branchenspezifische Inhalte, umfangreiche FAQ‑Bereiche und eine KI‑gestützte Struktur ermöglichen es Nutzern, schnell relevante Antworten zu finden und unmittelbar mit den lokalen Ansprechpartnern in Kontakt zu treten.