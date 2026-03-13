Geführte Messerundgänge auf der SHK+E Essen 2026: Innovationen der Branche kompakt erleben

Wenn sich vom 17. bis 20. März 2026 die Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Elektrobranche in der Messe Essen trifft, steht die SHK+E Essen erneut im Mittelpunkt des fachlichen Austauschs. Rund 350 Aussteller präsentieren ihre neuesten Technologien und Lösungen – von moderner Heiztechnik über smarte Sanitärlösungen bis hin zu digitalen Tools für das Handwerk. Ein besonderes Highlight des Rahmenprogramms sind die geführten Messerundgänge des Fachverbandes SHK NRW, ideeller Träger der Fachmesse.

Start- und Endpunkt der Messerundgänge ist der Stand des Fachverbands SHK NRW in Halle 2, Stand 2B03.

Bild: Alex Muchnik / Messe Essen Start- und Endpunkt der Messerundgänge ist der Stand des Fachverbands SHK NRW in Halle 2, Stand 2B03. Bild: Alex Muchnik / Messe Essen

Effizienter Messebesuch für Fachprofis

Die Rundgänge richten sich insbesondere an Fachhandwerker, Betriebsinhaber, Planer und Branchenprofis, die ihren Messebesuch effizient gestalten und gezielt neue Impulse für ihren Arbeitsalltag gewinnen möchten. Die technischen Rundgänge führen SHK-Unternehmer aus dem Vorstand des Fachverbandes und Alexander Kikillus, der die Position des kommissarischen Geschäftsführers Technik innehat. Start- und Endpunkt ist der Stand des Fachverbands SHK NRW in Halle 2, Stand 2B03. Das Angebot ist kostenfrei – Für eine bessere Planbarkeit wird um eine Voranmeldung zum entsprechenden Termin gebeten.

Der Rundgang „Neuheiten Sanitär“ (17. März, 10:30 Uhr + 19. März., 10:30 Uhr) präsentiert die aktuellen Trends und Innovationen rund um moderne Bad- und Sanitärlösungen. Teilnehmende besuchen ausgewählte Industriestände und erleben Produkte direkt im Einsatz. Dabei stehen Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Fachkundige Experten erläutern Hintergründe und geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Sanitärtechnik. Im Rundgang „Neuheiten Heizung“ (18. März, 10:30 Uhr und 20. März, 10:30 Uhr) dreht sich dagegen alles um moderne Heiztechnik und zukunftssichere Systeme. Besucher lernen innovative Lösungen für energieeffizientes Heizen kennen. An den Ständen führender Hersteller werden aktuelle Technologien anschaulich präsentiert und fachlich eingeordnet.

Effiziente Montage im Fokus

Die geführten Messerundgänge zur Montageoptimierung knüpfen an das Fokusthema der SHK+E Essen 2024 an. Der Rundgang „Montageoptimierung Sanitär“ (19. März, 14:30 Uhr) zeigt, wie sich Arbeitsabläufe im Sanitärbereich effizienter gestalten lassen. Im Fokus stehen zeitsparende Systeme und clevere Montagelösungen. Teilnehmende erleben praxisnahe Anwendungen direkt an den Messeständen und erhalten hilfreiche Tipps für den Arbeitsalltag auf der Baustelle. Beim Rundgang „Montageoptimierung Heizung“ (18. März, 14:30 Uhr) erfahren Besucher, wie innovative Technik die Installation moderner Heizsysteme erleichtert. Vorgestellt werden Lösungen, mit denen sich Montagezeiten verkürzen und Arbeitsprozesse effizienter gestalten lassen – ergänzt durch praxisnahe Anwendungstipps von Branchenexperten.

Am Dienstag, den 17. März, gibt es ab 14:30 Uhr darüber hinaus einen speziellen Rundgang zu KI-Themen und Neuheiten auf der Messe unter dem Motto „Algorithmen statt Schlagworte: Die unsichtbare Logik moderner Branchensoftware“. In diesem geführten Rundgang blicken Jens Fiedler, BIT-Berater des Fachverbandes mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, sowie SHK-Unternehmer und Vorstandsmitglied Karl-Hermann Richter gemeinsam mit den Teilnehmenden hinter die Oberflächen von Software aus der Branche. Es geht um Algorithmen und Automatisierungsprozesse für die SHK-Praxis, die funktionieren – präzise und effizient – um den Arbeitsalltag maßgeblich beschleunigen zu können.