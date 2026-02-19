Brugg Pipes liefert Rohrsysteme für UrbanTurn-Vorhaben

Für die Versuchsanlage „District LAB“ am Fraunhofer IEE in Kassel hat der Schweizer Rohrhersteller vorisolierte Kunststoffmantelrohre geliefert.

Herausforderungen der Wärmewende

Das UrbanTurn-Forschungsvorhaben untersucht, wie Wärmenetze an die Anforderungen der Energiewende angepasst werden können.

Für die Versuchsanlage „District LAB“ am Fraunhofer IEE in Kassel hat der Schweizer Rohrhersteller vorisolierte Kunststoffmantelrohre geliefert und installiert. Sie bilden die Grundlage für praxisnahe Untersuchungen zu Druck-, Temperatur- und Strömungsdynamik unter realistischen Bedingungen und unterstützen die Entwicklung neuer Betriebsstrategien.

Insgesamt wurden über 8,8 t Rohrsysteme für die 2 Teststrecken geliefert, darunter:

„Premant“-Leitungen (12 m Länge) in den Dimensionen DN125, DN80 und DN65 mit Stahlrohr P235 GH nach EN 10217 – Gesamtlänge von 1.112 m Rohrmeter inkl. Bögen

„Premant“-Bögen 90° in den Dimensionen DN80 und DN65, jeweils 1 m Schenkellänge

Alle Leitungen mit werksseitig geschweißtem Stahlinnenrohr, diffusionsdichter Ummantelung und EMS/Nordisch-Lecküberwachung

Ausblick