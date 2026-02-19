Brugg Pipes liefert Rohrsysteme für UrbanTurn-Vorhaben

Für die Versuchsanlage „District LAB“ am Fraunhofer IEE in Kassel hat der Schweizer Rohrhersteller vorisolierte Kunststoffmantelrohre geliefert.
Bild: Brugg Pipes
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Verbundsvorhaben EnEff:Wärme: UrbanTurn - Wandelung der urbanen leitungsgebundenen Wärmeversorgung wird erforscht, wie bestehende Fernwärmenetze für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien qualifiziert werden können. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei Brugg Pipes: Die Rohrsysteme wurden in den 2 neu errichteten Teststrecken des Fraunhofer „District LAB“ installiert und sichern dort die notwendige Effizienz und Langlebigkeit der Netzinfrastruktur. Ziel des Projekts ist es, technische Grundlagen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045 zu schaffen.
Herausforderungen der Wärmewende
Das UrbanTurn-Forschungsvorhaben untersucht, wie Wärmenetze an die Anforderungen der Energiewende angepasst werden können.
Das UrbanTurn-Forschungsvorhaben untersucht, wie Wärmenetze an die Anforderungen der Energiewende angepasst werden können. Im Fokus steht die Absenkung der Netztemperaturen, die Integration dezentraler Wärmeerzeuger sowie eine verbesserte digitale Überwachung und Steuerung. Damit verbunden ist eine steigende hydraulische Dynamik: Häufigere Temperatur- und Druckwechsel sowie veränderte Strömungsrichtungen stellen hohe Ansprüche an Materialqualität und technische Auslegung der Infrastruktur.
Für die Versuchsanlage „District LAB“ am Fraunhofer IEE in Kassel hat der Schweizer Rohrhersteller vorisolierte Kunststoffmantelrohre geliefert und installiert. Sie bilden die Grundlage für praxisnahe Untersuchungen zu Druck-, Temperatur- und Strömungsdynamik unter realistischen Bedingungen und unterstützen die Entwicklung neuer Betriebsstrategien.
Insgesamt wurden über 8,8 t Rohrsysteme für die 2 Teststrecken geliefert, darunter:
„Premant“-Leitungen (12 m Länge) in den Dimensionen DN125, DN80 und DN65 mit Stahlrohr P235 GH nach EN 10217 – Gesamtlänge von 1.112 m Rohrmeter inkl. Bögen
„Premant“-Bögen 90° in den Dimensionen DN80 und DN65, jeweils 1 m Schenkellänge
Alle Leitungen mit werksseitig geschweißtem Stahlinnenrohr, diffusionsdichter Ummantelung und EMS/Nordisch-Lecküberwachung
Ausblick
Die im UrbanTurn-Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen deutschlandweit in den Umbau und Ausbau von Fernwärmenetzen einfließen sowie in die Normung. Brugg Pipes wird auch künftig mit innovativen Rohrsystemen und technischer Expertise Projekte unterstützen, die den Weg in eine nachhaltige Energiezukunft ebnen. „UrbanTurn zeigt, wie die Wärmewende in der Praxis gelingen kann. Unsere Rohrsysteme sind so ausgelegt, dass sie den steigenden thermischen und mechanischen Belastungen standhalten und gleichzeitig Energieverluste minimieren. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft“, sagt Martin Rigaud, CEO von Brugg Pipes.
