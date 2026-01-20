Neuer Business Segmentleiter bei Brugg Pipes

Das Unternehmen stärkt seine Aktivitäten im deutschen Fernwärmemarkt und ernennt Hans Gschirr zum neuen Business Segmentleiter District Heating Solutions Germany. Er hat seine Position zum 5. Januar 2026 angetreten. Der 59-jährige Maschinenbauingenieur verfügt über umfassende nationale und internationale Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von Niederlassungen, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur- und Gebäudetechnik. In seiner beruflichen Laufbahn sammelte Gschirr fundierte Erfahrung in international tätigen Industrie- und Technologieunternehmen in der Bauzulieferindustrie für Pumpen und Rohrsystemen. Mit dieser Personalentscheidung möchte Brugg Pipes seinen Anspruch unterstreichen, ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke, Planer und Versorgungsunternehmen im deutschen Fernwärmemarkt zu sein.

Bild: Brugg Pipes

V.l.: Hans Gschirr (Business Segment Leiter DHS Deutschland) mit Martin Rigaud (CEO Brugg Pipes). Bild: Brugg Pipes V.l.: Hans Gschirr (Business Segment Leiter DHS Deutschland) mit Martin Rigaud (CEO Brugg Pipes).