Hans Gschirr übernimmt Leitung District Heating Solutions Germany

Neuer Business Segmentleiter bei Brugg Pipes

20.01.2026

Das Unternehmen stärkt seine Aktivitäten im deutschen Fernwärmemarkt und ernennt Hans Gschirr zum neuen Business Segmentleiter District Heating Solutions Germany. Er hat seine Position zum 5. Januar 2026 angetreten. Der 59-jährige Maschinenbauingenieur verfügt über umfassende nationale und internationale Erfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von Niederlassungen, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur- und Gebäudetechnik. In seiner beruflichen Laufbahn sammelte Gschirr fundierte Erfahrung in international tätigen Industrie- und Technologieunternehmen in der Bauzulieferindustrie für Pumpen und Rohrsystemen. Mit dieser Personalentscheidung möchte Brugg Pipes seinen Anspruch unterstreichen, ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke, Planer und Versorgungsunternehmen im deutschen Fernwärmemarkt zu sein.

Bild: Brugg Pipes
V.l.: Hans Gschirr (Business Segment Leiter DHS Deutschland) mit Martin Rigaud (CEO Brugg Pipes).

Bild: Brugg Pipes
„Der deutsche Fernwärmemarkt steht vor großen strukturellen Veränderungen. Mit Hans Gschirr haben wir einen Business Segmentleiter gewonnen, der diese Herausforderungen kennt und unsere Position als verlässlicher Partner für Kommunen und Versorger weiter stärken wird“, sagt Martin Rigaud, CEO von Brugg Pipes. Gschirr ergänzt seine technische Expertise durch einen Master of Business Administration (MBA), den er in Rotterdam abgeschlossen hat. Mit seiner Erfahrung in Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung wird Gschirr die strategische Weiterentwicklung, Marktbearbeitung und Kundenorientierung des Business Segments DHS Germany im Kontext der Wärmewende und des Ausbaus moderner Fern- und Nahwärmenetze verantworten.

