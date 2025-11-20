Klimageräte in Europa: Umsatzplus 2024 und weiterer Anstieg 2025

Der europäische Markt für Klimageräte erlebt derzeit eine Phase soliden Wachstums – angetrieben durch Rekordhitze, steigende Komfortansprüche und ein wachsendes Bewusstsein für Energieeffizienz. Laut „IC Market Tracking – Klimageräte in Europa“ von Interconnection Consulting stieg der Umsatz im Jahr 2024 wertmäßig um 4,3 %. Angesichts eines weiteren warmen Jahres und einer zunehmenden Nachfrage nach Ersatzgeräten wird erwartet, dass der Markt ein Volumen von 7,7 Mrd. € erreicht und seinen positiven Kurs auch 2025 fortsetzt – mit einem wertmäßigen Anstieg von 5,1 %. Klimageräte gewinnen in europäischen Haushalten und Gebäuden zunehmend an Bedeutung.

„Das Jahr 2024 – das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa – löste eine beispiellose Nachfrage nach Klimageräten aus, insbesondere im Wohnbereich“, erklärt Róbert Lukáč, Autor der Studie. „Viele Verbraucher priorisierten den Kauf einer Klimaanlage gegenüber anderen Ausgaben, einschließlich Urlaubsreisen, was in mehreren Ländern zu vorübergehenden Lieferengpässen führte.“

Weiteres Wachstum in Europa erwartet

Die Studie „IC Market Tracking – Klimageräte 2025“ zeigt: Der europäische Markt für Klimageräte wächst weiter deutlich. Für 2026 wird ein Umsatzanstieg auf rund 8,1 Mrd. € erwartet.

Dynamik in allen Marktsegmenten

Aus Produktsicht zeigt sich die Dynamik des Marktes in allen Segmenten. Kompakte Klimageräte, die vor allem in Wohnanlagen zum Einsatz kommen – wie Single-Split- und Multi-Split-Anlagen – verzeichneten ein Wachstum von 3,8 % bzw. 3,4 %. Auch fortschrittlichere gewerbliche Technologien wie VRF-Systeme (+3,6 %), Rooftops (+3,1 %) und Chiller (+3,4 %) zeigten einen starken Absatz. Die Attraktivität intelligenter und vernetzter Systeme, die den Nutzern mehr Komfort und Kontrolle bieten, verstärkt diesen positiven Trend weiter.

Selbst angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch alternative Kühl- und Heizsysteme – wie Kühldecken oder bodenbasierte Wärmepumpen – bleibt der Markt für Klimageräte stabil. In einigen Ländern machen reduzierte Subventionen für Wärmepumpen Klimageräte sogar noch attraktiver, da sie sowohl effizient kühlen als auch heizen.

Positive Aussichten für die gesamte Branche

Mit Blick auf die Zukunft wird für Nordeuropa, das historisch weniger auf Klimageräte angewiesen ist, das schnellste Wachstum erwartet, während Südeuropa durch den Austausch älterer Geräte weiter expandieren dürfte. Urbanisierung, Modernisierung von Gebäuden und der wachsende Wunsch nach besserem Raumkomfort lassen die Aussichten für den Markt weiterhin positiv erscheinen.

Die Branche ist nach wie vor stark konsolidiert: Carrier, Daikin, Fujitsu General, GREE, Hitachi, LG Electronics, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung und Toshiba kontrollieren gemeinsam 70,7 % des europäischen Marktes. Bei den Single- und Multi-Split-Systemen, die vor allem im Wohnbereich eingesetzt werden, sind Daikin, Fujitsu, LG Electronics, Mitsubishi, Panasonic und Toshiba führend, während Carrier, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba und Trane den Markt für Nichtwohngebäude dominieren.

Die Studie „IC Market Tracking – Klimageräte in Europa“ ist auf der Webseite von Interconnection Consulting zu finden.