VdS-BrandSchutzTage 2025 mit neuer Sonderfläche und breitem Fachangebot

Am 3. und 4. Dezember 2025 bringen die VdS-BrandSchutzTage Interessierte aus dem In- und Ausland nach Köln, um aktuelle Trends und Erkenntnisse zu entdecken, zu diskutieren und sich auszutauschen. Sie verbinden eine große internationale Fachmesse, praxisorientierte Fachforen und den VdS-BrandSchutzTalk auf der Messebühne sowie separat buchbare Fachtagungen miteinander.

Die Veranstaltung ist einer der größten Branchentreffs für den vorbeugenden baulichen, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutz im europäischen Raum – mit stetig wachsenden Besucherzahlen. Im letzten Jahr wurde ein neuer Rekord erreicht: Über 4.600 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus insgesamt 20 Ländern kamen in die Koelnmesse, um das Programm mitzuerleben.

Sonderfläche Baulicher Brandschutz

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die neue Sonderfläche „Baulicher Brandschutz“ mit rund 150 m². Geplant sind eindrucksvolle Live-Demonstrationen, die Anwendungen und Produkte aus dem baulichen Brandschutz erlebbar machen. Begleitet wird die Sonderfläche von einem eigenen Fachforum, das Vorträge und Diskussionen rund um das Thema bietet.

Am 3. und 4. Dezember 2025 bringen die VdS-BrandSchutzTage ein interessiertes Fachpublikum aus dem In- und Ausland nach Köln.

Bild: VdS Am 3. und 4. Dezember 2025 bringen die VdS-BrandSchutzTage ein interessiertes Fachpublikum aus dem In- und Ausland nach Köln. Bild: VdS

Die Sonderfläche zum Thema Sprinkleranlagen ist ebenfalls wieder Teil des Messekonzepts. U. a. enthält sie wieder Live-Vorführungen zum Mitmachen und Ausprobieren. Außerdem demonstriert das VdS-Labor mit einer Sprinkler-Prüfeinrichtung, wie Sprinklerköpfe aus Altanlagen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Programm in Foren und Fachtagungen

Nicht fehlen dürfen das Programm auf der Messebühne, bestehend aus Zukunftsforum Brandschutz, Ausstellerforum und VdS-BrandSchutzTalk, sowie die VdS-Fachtagungen in den angrenzenden Sälen. Folgende Themen werden dem Fachpublikum in der Koelnmesse präsentiert:

Feuerlöschanlagen international mit Simultanübersetzung Dt.-Engl. (03.-04.12.2025)

Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte (03.-04.12.2025)

Baulicher Brandschutz (03.12.2025)

Bauen und Brandschutz in NRW (04.12.2025)

Brandmeldeanlagen (04.12.2025)

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (04.12.2025)

Auf geführten Messerundgängen können die Besucherinnen und Besucher einen guten Überblick über interessante Innovationen gewinnen. Studierende der Hochschule Furtwangen werden wieder ein Konzept für die Rundgänge erarbeiten, darunter auch spezielle Führungen für Schülerinnen und Schüler. Die Idee: junge Zielgruppen für das Thema Brandschutz mit seinen vielfältigen Berufsbildern zu begeistern. Das Angebot wird seit Jahren laut den Veranstaltern insbesondere von Berufsschülern sehr gut angenommen.

Weitere Informationen sind auf der Webseite des VdS zu finden.