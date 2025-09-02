Die große Fachmesse der VdS-BrandSchutzTage am 3. und 4.12.2025 bringt Brandschutz-Fachleute zusammen. In den Sälen rings um die Messehalle in der Koelnmesse werden im Rahmen der VdS-BrandSchutzTage 2025 sechs hochkarätig besetzte Fachtagungen angeboten.

Bild: VdS Die große Fachmesse der VdS-BrandSchutzTage am 3. und 4.12.2025 bringt Brandschutz-Fachleute zusammen. In den Sälen rings um die Messehalle in der Koelnmesse werden im Rahmen der VdS-BrandSchutzTage 2025 sechs hochkarätig besetzte Fachtagungen angeboten. Bild: VdS

Ein weiteres Highlight sind sechs besetzte VdS-Fachtagungen, die separat oder auch zu vergünstigten Kombipreisen gebucht werden können. Ideal ist die Verbindung des Fachtagungsbesuchs mit Rundgängen durch die angrenzende Messehalle in den Pausen sowie vor und nach der Fachtagung, heißt es vom VdS. Die diesjährigen Fachtagungen und einige ihrer Themen im Überblick:

VdS-Fachtagung „Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte“, 3./4.12.2025

Großen Zuspruch findet jedes Jahr die zweitägige Fachtagung zur Fortbildung von Brandschutzbeauftragten. Sie ist als Fortbildung für Brandschutzbeauftragte nach den deutschen Regelwerken (vfdb, DGUV und VdS) anerkannt und umfasst 16 Unterrichtseinheiten. Dieses Jahr behandelt sie u. a. diese aktuellen Themen:

Elektrische Energiespeicher

Technik trifft Prävention: Einsatz von Drohnen und Thermografie im vorbeugenden Brandschutz

Zuverlässige Brandfrüherkennung im Recyclingbetrieb

Unwetterfolgen im Brandschutz

VdS-Fachtagung „Feuerlöschanlagen International“, 3./4.12.2025

Ein weiterer Klassiker stellt aktuelles Wissen zu Feuerlöschanlagen vor. Wie in jedem zweiten Jahr findet sie zweitägig und mit deutsch-englischer Simultanübersetzung statt. Diesmal informiert die Tagung u. a. zu:

Sprinkleranlagen in Gebäuden aus Massivholz

Parkgaragen für Elektrofahrzeuge – Neues Schutzkonzept

Sauerstoffreduzierungssysteme für Lageranwendungen

Digitalisierung als Schlüssel für Wirksamkeit, Wartung und Zukunftssicherheit

VdS-Fachtagung „Baulicher Brandschutz“, 3.12.2025

Die diesjährige Fachtagung zum Baulichen Brandschutz behandelt u. a. die folgenden Themen:

Installationen im Holzbau – Brandschutztechnische Lösungen

Nichtöffentliche Feuerwehren und baulicher Brandschutz

Serielle Fassadensanierung im Spiegel des Baurechts

Aktuelle Rechtsfragen zum Brandschutz

VdS-Fachtagung „Brandmeldeanlagen“, 4.12.2025

Aktuelles Wissen zu Regelwerken, Technik und Anwendungsfällen rund um Brandmeldeanlagen vermittelt die etablierte Fachtagung „Brandmeldeanlagen“ – mit diesen und vielen weiteren Themen:

Entwurf E DIN VDE 0833-1 – eine Chance für mehr Zukunft

BMAK und SAK – zwischen klarem Auftrag und Dokumentationswahn

Energiewende trifft Brandschutz

Wachsende Bedeutung von Software in der Brandmeldetechnik

VdS-Fachtagung „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“, 4.12.2025

Die bewährte Fachtagung „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“ liefert u. a. zu diesen Themen aktuelle Fachinformationen:

Entrauchungssimulation in der Praxis

Aktueller Stand der Forschung zum Thema PV und RWA

RWA und Lüftung in der praktischen Umsetzung

Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (MRA) in der Praxis

VdS-Fachtagung „Bauen und Brandschutz in NRW, 4.12.2025

Speziell um die Durchführung von Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen geht es in diesem Kompaktseminar. Diesmal wird u. a. Folgendes beleuchtet:

Anpassung der Brandschutzvorschriften in NRW

Praxisgerechter Umgang mit der VV-TB

Podiumsdiskussion zur Richtlinienarbeit

Aktuelle Änderungen im Baurecht

Messebesuch inbegriffen

Alle Besucherinnen und Besucher der Fachtagungen am 3. und 4. Dezember haben kostenfreien Zugang zur angrenzenden Messehalle. Hier profitieren sie von der großen Fachmesse mit Ausstellern aus dem In- und Ausland, Live-Vorführungen, einem vielseitigen Rahmenprogramm, Jobbörse und Treffpunkt Bildung & Karriere – sowie von vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die neue Sonderfläche „Baulicher Brandschutz“ auf rund 150 m². Geplant sind Live-Demonstrationen, die Anwendungen und Produkte aus dem baulichen Brandschutz erlebbar machen. Begleitet wird die Sonderfläche von einem eigenen Forum, das ausgewählte neutrale Fachvorträge rund um das Thema bietet.

Die Bühne in der Messehalle bietet drei Foren: das „Zukunftsforum Brandschutz“ mit Vorträgen zu wichtigen Zukunftsthemen, das Ausstellerforum zu innovativen Lösungen sowie den VdS-BrandSchutzTalk. Hier diskutieren Expertinnen und Experten in 90-minütigen Talkrunden über Themen, die die Brandschutzbranche bewegen. An den beiden Tagen werden diesmal mehr als 170 Aussteller sowie über 5.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Veranstaltung wird vom Kölner Bürgermeister Dr. Ralf Heinen eröffnet. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.