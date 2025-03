Aus Kring wird Oventrop Energy & Network

Oventrop und der Fernwärmespezialist Kring vertiefen ihre Zusammenarbeit unter dem gemeinsamen Dach der Oventrop Gruppe. Denn aus Kring wird nun die Oventrop Energy & Network. Auf der ISH 2025 trat der Fernwärmespezialist aus dem Siegerland erstmals unter dem neuen Namen in Erscheinung. Bereits seit 2019 arbeiten Oventrop und die heutige Oventrop Energy & Network im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eng zusammen. Damals hatte Oventrop eine Mehrheitsbeteiligung an dem Fernwärmespezialisten mit dem Ziel übernommen, gemeinsam die Marktposition in den Wachstumssegmenten Nah- und Fernwärmenetzen zu stärken und weiter auszubauen.

Michael Scheller, Mitglied der Oventrop-Geschäftsleitung (links), und Rainer Klöckner, Geschäftsführer der Oventrop Energy & Network.

Bild: Oventrop Michael Scheller, Mitglied der Oventrop-Geschäftsleitung (links), und Rainer Klöckner, Geschäftsführer der Oventrop Energy & Network.