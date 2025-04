Konzept: Drittzugang zu Fernwärmenetzen kann Kosten senken

Die Wärmewende geht mit einem erheblichen Investitionsbedarf in kurzer Zeit einher. Sie braucht einen rechtlichen und ökonomischen Rahmen, der privates Kapital anreizt und die Belastung für Privathaushalte und Unternehmen begrenzt. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IFAM und der Beratungsfirma EERA Consulting ein detailliertes Konzept für den Drittzugang von klimafreundlichen Wärmeerzeugern in das vorhandene deutsche Fernwärmenetz erarbeitet. Die Fernwärme soll im Jahr 2045 ein Viertel des Energiebedarfs im Gebäudesektor decken. Zugleich gelten für den Wärmesektor ambitionierte Dekarbonisierungsziele.

Bild: Clipdealer Eine Studie der dena zeigt, dass strukturierte Marktabfrage, Einbindung einer Regulierungsbehörde und wettbewerbliches Auswahlverfahren die Einbindung von Dritteinspeisern in Fernwärmenetze ermöglichen.

Enders ergänzt: „Mehr als die Hälfte der Endenergie in Deutschland wird für das Beheizen von Gebäuden sowie für Wärme- und Kälteanwendungen in Gewerbe und Industrie genutzt. Messbare Fortschritte bei der Wärmewende müssen zentrales Ziel in der Zukunft sein. Neben der Verstetigung staatlicher Investitionen braucht es neue Ansätze. Ein erleichterter Drittzugang zur Fernwärme kann die Dekarbonisierung der Wärmenetze beschleunigen und zugleich Kosten senken. Der Drittzugang bietet die Chance, den Wettbewerb bei der erneuerbaren Wärmeversorgung zu stärken sowie privates Kapital für die Energiewende zu aktivieren.“ Das Konzept ist auf der Webseite der dena zu finden.