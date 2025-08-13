Maximierte Betriebssicherheit durch neue Lüftungsanlage

Das „FanGrid“ wurde so ausgelegt, dass sich jederzeit einfach ein weiterer Ventilator einbauen lässt. Die dafür vorgesehene Öffnung ist mit einer Klappe verschlossen.

Ein schwäbischer Teilehersteller optimiert seine Lüftungsanlagen nahe Tuttlingen mit innovativer Technologie. Experten der AIRnorm GmbH zeigen, dass ein Retrofit mit ebm-papst Ventilatoren der neuesten Generation und einem „FanGrid“ die Energie um 30 % senken und die Betriebssicherheit deutlich steigern kann.

Die bestehenden Anlagen, die bisher mit polumschaltbaren Motoren und Keilriemen betrieben wurden, wiesen einige Schwachstellen auf wie z. B. Verschleiß, Wartung und Regelung. AIRnorm analysierte die Betriebsdaten, ermittelte die aktuellen Betriebsparameter und nutzte das „FanScout“-Programm von ebm-papst, um passende Ventilatoren auszuwählen und Einsparpotenziale aufzuzeigen. Das Ergebnis: Durch den Austausch der Ventilatoren und das Design des neuen Druckschotts lassen sich die Differenzdrücke senken, die Durchströmung verbessern und die Energieeffizienz steigern. Die Investition amortisiert sich laut AIRnorm in weniger als vier Jahren.

Für die Projektierung arbeitete AIRnorm eng mit Breuell & Hilgenfeldt, dem ebm-papst-Vertriebspartner für Retrofits, zusammen. Bei den neuen Ventilatoren entschieden sich die Retrofitspezialisten für den EC-Radialventilator „RadiPac C“ von ebm-papst. Dieser verfügt nach Herstellerangaben über einen leistungsstarken, auch im Teillastbetrieb hocheffizienten 6-kW-Antrieb bei gleichzeitig kompakten Einbaumaßen. Aufgrund seiner Plug-&-Play-Fähigkeit und Tragspinnenkonstruktion ist er bereits einbaufertig zur Wandmontage vorbereitet. Die automatische Resonanzerkennung des hilft dabei, schädigende Vibrationen zu vermeiden und vorzeitige Lagerschäden zu verhindern.

Anlagenverfügbarkeit im Fokus

Insgesamt gibt es vier Produktionshallen mit ähnlichen Belüftungssystemen. Da bei der Anlage in Halle 2 die Maschinenabluft an die Lüftungsanlage angeschlossen ist, spielt die Betriebssicherheit eine besonders große Rolle. Ein Ausfall würde zu einem Produktionsstopp führen. Deshalb wurde hier mit dem Retrofit begonnen, die Modernisierung erfolgte während der Sommerferien in dreieinhalb Tagen. Die Demontage des alten Motors, der 320 kg wog, wurde Mithilfe der vom Kunden bereitgestellten Hebezeuge bewerkstelligt.

Neben den Energieeinsparungen war vor allem die maximierte Betriebssicherheit durch die Redundanz, die ein Einbau eines „FanGrids“ gewährleistet, ausschlaggebend für die Umsetzung. Es ermöglicht den parallelen Betrieb mehrerer Ventilatoren, was bei einem Ausfall die Leistung aufrechterhalten und Produktionsstörungen vermeiden soll. Zwei Schaltschränke mit MDC steuern die Ventilatoren und ersetzen die bisherigen Frequenzumrichter. Nach der Inbetriebnahme wurden alle Werte bestätigt: Die jährliche Energieeinsparung beträgt künftig rund 54.000 kWh.