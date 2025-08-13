RDA-Kompetenztag 2025 in Berlin

Der RDA-Kompetenztag 2025 findet am 25. September in Berlin statt.

Bild: Helios Ventilatoren Der RDA-Kompetenztag 2025 findet am 25. September in Berlin statt.

Ein Highlight ist die Besichtigung der Anlagentechnik im realen Bauvorhaben „Haus der Statistik“, das sich in unmittelbarer Nähe des Tagungsraums befindet und mit den im Seminar behandelten Systemen ausgestattet ist – laut den Organisatoren ein echter Mehrwert durch direkten Praxisbezug. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei und richtet sich an Fachplaner, Anlagenbauer, Architekten, Sachverständige sowie Behördenvertreter. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung auf der Webseite des Veranstalters.