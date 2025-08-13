RDA-Kompetenztag 2025 in Berlin

Der RDA-Kompetenztag 2025 findet am 25. September in Berlin statt.
Der RDA-Kompetenztag 2025 findet am 25. September in Berlin statt – organisiert in Kooperation von Helios Ventilatoren, Kingspan Light + Air, GBS Consulting und dem SGS Sachverständigenbüro. Im Fokus stehen Spüllüftungs- und Druckbelüftungsanlagen für sichere Rettungswege im Brandfall. Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über die Funktion solcher Anlagen – von der Außenluftansaugung bis zur Abströmung. Behandelt werden u. a. aktuelle Änderungen in Vorschriften und Richtlinien, Möglichkeiten der Differenzdruckregelung, Sonderanlagen sowie häufige Fragestellungen bei Druckbelüftungsanlagen. Ergänzt wird das Programm durch Praxisberichte aus Sachverständigenprüfungen und weitere aktuelle Themen aus dem Fachbereich.
Ein Highlight ist die Besichtigung der Anlagentechnik im realen Bauvorhaben „Haus der Statistik“, das sich in unmittelbarer Nähe des Tagungsraums befindet und mit den im Seminar behandelten Systemen ausgestattet ist – laut den Organisatoren ein echter Mehrwert durch direkten Praxisbezug. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei und richtet sich an Fachplaner, Anlagenbauer, Architekten, Sachverständige sowie Behördenvertreter. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung auf der Webseite des Veranstalters.