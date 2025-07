Helios startet mit neuem Schulungsprogramm ins zweite Halbjahr 2025

Fachwissen in besonderen Rahmenbedingungen

Neues Highlight im zweiten Halbjahr 2025: Das Seminar „Raumlufttechnik im Umbruch – von aktuellen Standards zu smarten Lösungen“ vermittelt praxisbewährte Konzepte und zeigt innovative Ansätze für öffentliche Gebäude auf.

Bild: Helios Ventilatoren Neues Highlight im zweiten Halbjahr 2025: Das Seminar „Raumlufttechnik im Umbruch – von aktuellen Standards zu smarten Lösungen“ vermittelt praxisbewährte Konzepte und zeigt innovative Ansätze für öffentliche Gebäude auf. Bild: Helios Ventilatoren Webseite des Veranstalters zu finden.

Das Seminar „Raumlufttechnik im Umbruch – von aktuellen Standards zu smarten Lösungen“ vermittelt konkrete Einblicke in Anforderungen und Best Practices für die Planung und den Betrieb moderner RLT-Anlagen im öffentlichen Sektor. Im Fokus stehen dabei neue Anforderungen an Technik und Normung sowie smarte Lösungsansätze für die Praxis. Prof. Dr.-Ing. Holger Hahn und Thorsten Fiedel, Leiter Schulungswesen bei Helios, stellen aktuelle Entwicklungen sowie bewährte Anwendungen vor.

Auch in der zweiten Jahreshälfte zeigt sich, dass Fachwissen und Erlebnis keine Gegensätze sein müssen: Ob auf dem Wasser, im Fahrtraining oder beim digitalen Bier-Tasting – die Schulungsreferenten von Helios bringen Inhalte in Bewegung. Beim „Seeminar“ trifft technisches Know-how auf frische Seeluft, während der „TGA Boxenstopp“ nicht nur integrale Planung, sondern auch sicheres Fahren in den Fokus rückt. Und wer lieber virtuell dabei ist, kann im Rahmen der TGA Kompetenzwoche nicht nur spannende Webinare rund um sicherheitsrelevante Lüftung erleben, sondern auch zukunftsweisende Impulse – etwa zur Wasserstoffproduktion. Den Abschluss bildet ein exklusives Bier-Tasting.