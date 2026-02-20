Planungsunterstützung für komplexe Bauvorhaben

Ob Versicherungsauflagen, Brandschutzvorgaben, KRITIS-DachG, NIS-2-Richtlinie, baurechtliche oder allgemeine Anforderungen – die Planung elektronischer Sicherheitstechnik bei modernen Bauprojekten ist komplex. Wer hier frühzeitig auf professionelle Unterstützung setzt, kann Risiken minimieren und Kosten sparen. Der Planungsservice von bspw. Telenot begleitet Bauherren und Planer von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme und sorgt dafür, dass Sicherheit von Anfang an mit- und zu Ende gedacht wird.

Planungsservices von bspw. Telenot sollen helfen, dass die Planung und Umsetzung einer elektronischen Sicherheitslösung den individuellen Anforderungen entspricht und dabei alle Normen sowie Richtlinien berücksichtigt.

Bild: Telenot

Unterstützung ab früher Projektphase

Um Planer, Bauträger, Architekten, Generalunternehmer oder Bauabteilungen von Großunternehmen zuverlässig durch die Details dieses Regelwerks zu führen, bietet u. a. Telenot einen hauseigenen Planungsservice. Sicherheits-Spezialisten der Planungsabteilung unterstützen die Projektbeteiligten bereits zu Beginn eines Bauvorhabens bei der Planung und Umsetzung einer richtlinienkonformen elektronischen Sicherheitslösung – abgestimmt auf die jeweiligen individuellen Projektanforderungen.

Leistungen von Entwurfsplanung bis zur Umsetzung

Dazwischen umfasst der Service eine Vielzahl an Leistungen – von der Erstberatung bis hin zur Kostenschätzung der geplanten Sicherheitslösung. Nutzer erhalten u. a.:

eine Entwurfsplanung mithilfe professioneller CAD-Planungstools,

eine Stückliste mit den vorgesehenen Sicherheitskomponenten sowie

Ausschreibungstexte, wahlweise in gängigen Formaten wie .txt oder .gaeb

Außerdem erstellt der Planungsservice auf Wunsch auch ein Strangschema bzw. einen Verkabelungsplan, der die Umsetzung der Lösung vor Ort deutlich vereinfacht und beschleunigt. Ziel der umfassenden Planung ist es, die Planungssicherheit für alle Projektbeteiligten zu erhöhen. „Bauherren, Architekten und Planer können sich auf unsere normengerechte Planung verlassen“, erklärt Frank Brucker, Leiter des Planungsservice bei Telenot. „So lassen sich spätere Anpassungen und damit verbundene Mehrkosten in vielen Fällen vermeiden.“

Kosten senken durch vorausschauende Planung

Anbieter von Sicherheitstechnik wie z. B. Telenot unterstützen im Rahmen des Planungsservices in Verbindung mit autorisierten Stützpunkten auch bei der Inbetriebnahme der Systeme vor Ort, bei der Einweisung in die Systemsoftware sowie – falls erforderlich – bei der Abstimmung mit der vorhandenen IT-Infrastruktur des Kunden. „Unser Anspruch ist es, die Umsetzung möglichst reibungslos zu gestalten“, so Brucker. „Der Planungsservice hat dadurch bereits bei zahlreichen Projekten geholfen, die Installationskosten für elektronische Sicherheitstechnik zu reduzieren.“

Solche Dienstleistungen verzeichnen eine zunehmende Nachfrage: Rund 900 Planungen hat allein Telenot im vergangenen Jahr unterstützt – Tendenz steigend. Die Bandbreite der Projekte reicht von Einfamilienhäusern über Bürogebäude, Kitas und Discounterfilialen bis hin zu großen Produktionsstätten, Logistikhallen oder Banken.