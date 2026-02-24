Kombination von Technischer Due Diligence und ESG Due Diligence ermöglicht realistische Planungen

Die Kombination von Technischer Due Diligence (TDD) und ESG Due Diligence (ESG-DD) gewinnt in der Immobilienwirtschaft an Bedeutung. Durch die integrierte Bewertung technischer, wirtschaftlicher und ESG-relevanter Aspekte lassen sich laut TÜV Süd Entscheidungsprozesse beschleunigen, Doppelaufwände vermeiden und Investitionsstrategien realistisch planen.

Die Verzahnung von TDD und ESG-DD schafft Transparenz bei Kosten, Risiken und Nachhaltigkeitsanforderungen und ermöglicht realistische Sanierungs- und Investitionspläne.

„Während die TDD den aktuellen Zustand, die Risiken und den Investitionsbedarf einer Immobilie analysiert, richtet die ESG-DD den Blick in die Zukunft“, sagt Julian Lindenfeld, Senior Consultant Sustainability in Real Estate der TÜV Süd Advimo GmbH. Im Moment arbeiten viele Marktteilnehmer nach Aussage des Immobilienexperten noch mit getrennten Analysen, was uneinheitliche Informationsstände, inkonsistente CapEx-Planungen und zusätzliche Abstimmungsrunden zur Folge hat.

Deshalb verfolgen die Expertinnen und Experten von TÜV Süd Advimo einen kombinierten Ansatz für TDD und ESG-DD, der die klassische CapEx-Planung sowie technische, wirtschaftliche und ESG-Maßnahmen miteinander verbindet. Die integrierte Bewertung schafft konsistente, transparente und zukunftsorientierte Entscheidungsgrundlagen für Transaktionen und Bestandsoptimierungen. Durch die Kombination werden ESG-bedingte Mehrkosten transparent gemacht und die richtige Strategie kann geplant und verfolgt werden. Das ermöglicht eine realistischere Planung und unterstützt die Umsetzung von ESG-Zielen im Rahmen der Instandhaltungs- oder Entwicklungsstrategie.

„Die Kombination von TDD und ESG-DD überführt ESG-Ziele in realistische Sanierungs- und Investitionspläne – ohne Bruch zwischen technischer Substanz und nachhaltiger Zukunftsperspektive“, betont Finn Schulze, Team-Leader, Consulting & Advisory in Real Estate der TÜV Süd Advimo GmbH. Durch die einheitliche Betrachtung und die integrierte Bewertung können Unternehmen redundante Prozesse und doppelte Kosten vermeiden.