DGNB Akademie zu ESG und Zukunftssicherheit

Die Fort- und Weiterbildungsplattform DGNB Akademie bietet auch in diesem Jahr ein umfangreiches Seminarprogramm an. In fast 40 Einzelveranstaltungen deckt das Programm das Themenspektrum des nachhaltigen Planens, Bauens und Immobilienmanagements ab. Neu mit dabei sind vier Seminare zum Schwerpunkt „ESG und Zukunftssicherheit“ (ESG steht für Environmental Social Governance). Auch in den Themenfeldern „Zirkuläres Bauen“, „Bauen im Klimawandel“ und „Klimaneutrale Gebäude“ gibt es neue Angebote. Sämtliche Termine finden digital statt. Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Kleingruppenformat konzipiert, um möglichst viel Interaktion zwischen den Referierenden und Teilnehmenden zu ermöglichen.

Klimaneutrale und zukunftssichere Gebäude

Das Seminarprogramm der DGNB Akademie steht unter dem Leitbild „Von und mit Experten lernen... und die Zukunft nachhaltig gestalten“.

Bild: DGNB

Neu im Angebot sind die Seminare im Themenfeld „ESG und Zukunftssicherheit“. Hier sind die Social- und Governance-Kriterien von ESG für die Bau- und Immobilienbranche, die Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP), die Bewertung von Klimarisiken für Immobilien sowie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Fokus. Damit richten sich die Angebote an eine breite Zielgruppe – von Architekturschaffenden und Planern, über Bauherren, Projektsteuernde und Beratende bis hin zu Investoren und Projektentwickelnden.

Alle Angebote des diesjährigen Seminarangebots und die Anmeldung sind über die Webseite des Veranstalters zu finden.