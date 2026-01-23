VDMA gestaltet ersten Messetag mit Zukunftsthemen

Neuer Sanitär-Hub auf SHK+E Essen 2026 setzt Impulse für die Branche

23.01.2026

Der neue Sanitär-Hub in Halle 7 der SHK+E Essen 2026 nimmt konkrete Formen an: Für den ersten Messetag am 17. März stehen die inhaltlichen Schwerpunkte fest. Unter der Gestaltung des VDMA Sanitärtechnik und Design trägt der Auftakt den Titel „Messeneuheiten der Markenindustrie“ und rückt zentrale Zukunftsthemen aus dem Sanitärbereich in den Fokus. Damit setzt die Messe ein starkes fachliches Signal für Handwerk, Planung und Betreiber.

Das Sanitär-Hub ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung im kompakten Format ausgelegt.
Bild: Alex Muchnik / Messe Essen

Das Sanitär-Hub ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung im kompakten Format ausgelegt.
Bild: Alex Muchnik / Messe Essen
Der Auftakttag des Sanitär-Hubs ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung in kompaktem Format ausgelegt. In aufeinander abgestimmten 20-Minuten-Präsentationen werden praxisnahe Lösungen, technologische Innovationen und aktuelle Rahmenbedingungen der Sanitärbranche vorgestellt. Das Programm bietet einen konzentrierten Überblick über neue Systeme, Markttrends und normative Entwicklungen.

Von smarter Installation bis Trinkwasserqualität

Am Vormittag liegt der Fokus auf intelligenten und anwenderfreundlichen Installationslösungen. Dabei geht es um smarte Systeme, vereinfachte Montageprozesse und technische Weiterentwicklungen, die Sicherheit, Effizienz und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Der Nachmittag rückt das Thema Trinkwasser in den Mittelpunkt – mit Blick auf Qualitätssicherung, nachhaltige Nutzung, aktuelle Normen sowie neue Herausforderungen durch Klimawandel und steigende Anforderungen an Hygiene und Betrieb.

An den Folgetagen wird der Sanitär-Hub thematisch erweitert: Am Messemittwoch setzt der Benelux-Tag internationale Akzente und findet am Vormittag statt. Am Nachmittag gestaltet die figawa das Programm mit dem Schwerpunkt „Schwammstädte“. Im Fokus stehen dabei u. a. Dach- und Fassadenbegrünung sowie Konzepte zur Wasserwiederverwendung als Bausteine zukunftsfähiger urbaner Infrastruktur. Der dritte Messetag richtet den Blick mit einem neuen Hospitality-Format gezielt auf die Hotelbranche. Das stets aktuelle Programm im Sanitär-Hub ist ab Anfang Februar auf der Messe-Webseite abrufbar.

Übersicht: Themen und Referenten am 17. März 2026

Session 1: „Einfach eingebaut. Smarte Lösungen für die sichere Installation“ (10:30 bis 12:00 Uhr)

  • Smarte Messeneuheiten für die sichere Installation von bodenebene Duschlösungen (Geberit)
  • Revolution im Anschluss – die neue werkzeuglose Verbindungstechnik „SYRLock“ (Markus Menrath, SYR – Hans Sasserath)
  • Effiziente Installation mit maximaler Flexibilität – die Hansgrohe „iBox universal 2“ (Hansgrohe)

Session 2: „Reines Wasser. Handwerker-Update Trinkwasser: Qualität, Effizienz, Normen“ (13:30 bis 16:00 Uhr)

  • Zukunft Trinkwasser – Herausforderungen der Sanitärbranche und nachhaltige Lösungsansätze (Heiko Bonin, Leader Training, Grohe)
  • Klimawandel – unterschätzter Risikofaktor für die Trinkwasserhygiene (Timo Kirchhoff, Leiter Produktmanagement, Gebr. Kemper)
  • Trinkwasserhygiene automatisiert sicherstellen (Robert Schilling, Leiter Academy, Tece)
  • Trinkwasserinstallationen im Gebäude: Normative Neuerungen der europäischen Norm EN 806-2 (Geberit)

Thematisch passende Artikel:

SHK+E Essen 2026: Zukunftstechnologien für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro im Fokus

Im Mittelpunkt der Messe stehen zukunftsweisende Themen wie hybride Heizsysteme, Wärmepumpen, Biomasse-Heizungen, smarte Sanitärlösungen sowie sektorübergreifende Konzepte für mehr...

mehr

SHK+E Essen 2026 mit neuer Impulsfläche für die Sanitärbranche

Wenn die SHK+E Essen vom 17. bis 20. März 2026 zehntausende Fachbesucher in der Messe Essen empfängt, stehen die Hallen 6, 7 und 8 ganz im Zeichen von modernen Badobjekten, Sanitärinstallationen...

mehr

Smarte Technik für grüne Dächer

Die SHK+E Essen 2026  Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro  rückt vom 17. bis 20. März 2026 in der Messe Essen die Gebäudetechnik der Zukunft in den Mittelpunkt. Ein zentrales...

mehr

Security Essen: international & smarte Lösungen

950 Aussteller und über 36.000 Fachbesucher aus aller Welt

Als führender internationaler Impulsgeber für die Branche hat sich die Security Essen 2018 präsentiert. Von Cyber Security über Brandschutz bis hin zu neuen Lösungen für den Schutz von...

mehr

ISH 2025 präsentiert nachhaltige Technologien für Gebäude

Der Schutz des Klimas ist eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Dabei spielt der Gebäudesektor eine zentrale Rolle: Rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der energiebezogenen...

mehr