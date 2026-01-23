Neuer Sanitär-Hub auf SHK+E Essen 2026 setzt Impulse für die Branche

Der neue Sanitär-Hub in Halle 7 der SHK+E Essen 2026 nimmt konkrete Formen an: Für den ersten Messetag am 17. März stehen die inhaltlichen Schwerpunkte fest. Unter der Gestaltung des VDMA Sanitärtechnik und Design trägt der Auftakt den Titel „Messeneuheiten der Markenindustrie“ und rückt zentrale Zukunftsthemen aus dem Sanitärbereich in den Fokus. Damit setzt die Messe ein starkes fachliches Signal für Handwerk, Planung und Betreiber.

Das Sanitär-Hub ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung im kompakten Format ausgelegt.

Bild: Alex Muchnik / Messe Essen Das Sanitär-Hub ist klar strukturiert und auf Wissensvermittlung im kompakten Format ausgelegt. Bild: Alex Muchnik / Messe Essen

Von smarter Installation bis Trinkwasserqualität

Am Vormittag liegt der Fokus auf intelligenten und anwenderfreundlichen Installationslösungen. Dabei geht es um smarte Systeme, vereinfachte Montageprozesse und technische Weiterentwicklungen, die Sicherheit, Effizienz und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Der Nachmittag rückt das Thema Trinkwasser in den Mittelpunkt – mit Blick auf Qualitätssicherung, nachhaltige Nutzung, aktuelle Normen sowie neue Herausforderungen durch Klimawandel und steigende Anforderungen an Hygiene und Betrieb.

An den Folgetagen wird der Sanitär-Hub thematisch erweitert: Am Messemittwoch setzt der Benelux-Tag internationale Akzente und findet am Vormittag statt. Am Nachmittag gestaltet die figawa das Programm mit dem Schwerpunkt „Schwammstädte“. Im Fokus stehen dabei u. a. Dach- und Fassadenbegrünung sowie Konzepte zur Wasserwiederverwendung als Bausteine zukunftsfähiger urbaner Infrastruktur. Der dritte Messetag richtet den Blick mit einem neuen Hospitality-Format gezielt auf die Hotelbranche. Das stets aktuelle Programm im Sanitär-Hub ist ab Anfang Februar auf der Messe-Webseite abrufbar.

Übersicht: Themen und Referenten am 17. März 2026

Session 1: „Einfach eingebaut. Smarte Lösungen für die sichere Installation“ (10:30 bis 12:00 Uhr)

Smarte Messeneuheiten für die sichere Installation von bodenebene Duschlösungen (Geberit)

Revolution im Anschluss – die neue werkzeuglose Verbindungstechnik „SYRLock“ (Markus Menrath, SYR – Hans Sasserath)

Effiziente Installation mit maximaler Flexibilität – die Hansgrohe „iBox universal 2“ (Hansgrohe)

Session 2: „Reines Wasser. Handwerker-Update Trinkwasser: Qualität, Effizienz, Normen“ (13:30 bis 16:00 Uhr)