Dehoust: Strategische Erweiterung der Geschäftsführung

Als Experte für Wasser und Abwasser ergänzt Andreas Bichler seit Jahresbeginn die Dehoust-Geschäftsführung.

Bild: Thomas Wieland Als Experte für Wasser und Abwasser ergänzt Andreas Bichler seit Jahresbeginn die Dehoust-Geschäftsführung. Bild: Thomas Wieland Dehoust GmbH mit Hartmut Wendt und Wolfgang Dehoust wird seit Januar durch Andreas Bichler ergänzt. Der Experte aus dem Bereich Wasser und Abwasser verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen in international agierenden Unternehmen verschiedener Größe. Er wird die strategische Entwicklung der Dehoust Gruppe künftig mit vorantreiben. Dazu gehört u. a. der konsequente Ausbau des Bereichs der Betriebswasser-managementsysteme zur Schonung der Ressource Wasser. Hierzu wurde am Standort Leimen im vergangenen Jahr eine neuen Lager- und Produktionshalle in Betrieb genommen. Sie erhöht nach Unternehmensangaben die Kapazitäten für die Produktion von Anlagen für das Betriebswassermanagement deutlich.