Wechsel in der Emco-Geschäftsführung

Christian Gnaß wird zum 31. Dezember 2025 seine Funktion als CEO der Emco Group niederlegen und in den Ruhestand treten. Mit seinem Ausscheiden endet eine mehr als 17-jährige Tätigkeit in der Geschäftsführung, davon über zehn Jahre als geschäftsführender Gesellschafter. Seit 2012 war er Gesellschafter des Unternehmens und übernahm nach dem Tod von Harald Müller im Jahr 2015 die alleinige Leitung der Geschäftsführung.

Christian Gnaß wechselt in den Ruhestand.

Bild: Emco Christian Gnaß wechselt in den Ruhestand. Bild: Emco Stephan Hettwer übernimmt die Position des CEO.

Bild: Emco Stephan Hettwer übernimmt die Position des CEO. Bild: Emco

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und danke den Eigentümerinnen, dem Beirat und den Mitgeschäftsführern für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Entwicklung des Unternehmens konsequent weiter vorantreiben – mit klarer Kundenorientierung, Innovationsfreude und einem nachhaltigen Wachstumskurs. Dabei steht für mich im Mittelpunkt, die Bedürfnisse unserer Kunden stark in den Fokus zu rücken und so den langfristigen Erfolg der emco Group zu sichern“, so Stephan Hettwer.