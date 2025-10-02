Gebäudeautomation und Energiewende

BTGA veröffentlicht Praxisleitfaden

02.10.2025

Der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. hat seinen neuen Praxisleitfaden „Gebäudeautomation und Energiewende“ veröffentlicht. Die Publikation zeigt praxisnah, wie Gebäudeautomation von Beginn an sinnvoll in Planung, Ausschreibung und Betrieb eingebunden werden kann. Der BTGA-Praxisleitfaden „Gebäudeautomation und Energiewende“ ist als PDF-Dokument für 15,- € (inkl. Mehrwertsteuer) unter diesem Link erhältlich oder kann unter info@btga.de bestellt werden.

Der BTGA-Praxisleitfaden „Gebäudeautomation und Energiewende“ ist ab sofort als PDF-Dokument erhältlich.
Bild: BTGA

Der Leitfaden ist an Planer, ausführende Unternehmen und Betreiber Technischer Gebäudeausrüstung gerichtet. Er bietet Orientierung zu relevanten Schnittstellen, informiert über aktuelle gesetzliche Vorgaben und gibt konkrete Empfehlungen – unter anderem zur effektiven Erfassung von Bestandsdaten sowie zur Auswahl geeigneter Technologien und Betriebsweisen auf Basis von 13 Praxistipps.

Ein besonderer Fokus liegt auf § 71a des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), der ab dem 1. Januar 2025 gilt: Die verpflichtende Ausstattung von TGA-Anlagen mit qualifizierten Gebäudeautomationssystemen wirft zahlreiche Fragen auf, beispielsweise zu konkreten Anforderungen, zur Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit des Betriebs oder zur Bedeutung von Datenbereitstellung, IT-Sicherheit und Cloud-Lösungen – insbesondere bei mehreren Nutzern. Auf diese und weitere Fragen liefert der BTGA-Praxisleitfaden „Gebäudeautomation und Energiewende“ konkrete und praxisnahe Antworten.

