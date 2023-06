Bild: BTGA e.V. / Philip Steury Photography - Shutterstock.com / Gebr. Kemper GmbH & Co. KG Bild: BTGA e.V. / Philip Steury Photography - Shutterstock.com / Gebr. Kemper GmbH & Co. KG BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. hat den Praxisleitfaden „Wie halte ich Kaltwasser kalt?“ veröffentlicht. Darin werden praktische Hinweise und Empfehlungen gegeben, wie die normativ und hygienisch geforderten Temperaturen für Trinkwasser kalt (PWC) in einer Trinkwasser-Installation eingehalten werden können. Die aufgeführten Ratschläge sollen sowohl Beschäftigten des TGA-Anlagenbaus als auch Personen, die eine Trinkwasser-Installation planen oder betreiben, Informationen zur Energieeffizienz, zum Gesundheitsschutz und zum nachhaltigen Umgang mit dem Lebensmittel Nummer 1 Trinkwasser geben. Der BTGA-Praxisleitfaden „Wie halte ich Kaltwasser kalt?“ ist zum Preis von 55,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) im BTGA-Webshop erhältlich und kann unter bestellt werden.

In dem Praxisleitfaden werden aktive und passive Maßnahmen vorgestellt, die helfen, eine unzulässige Erwärmung des kalten Trinkwassers zu vermeiden. Dabei beziehen sich passive Maßnahmen auf bauliche Maßnahmen sowie Anordnungen im Bauwerk und die aktiven Maßnahmen wirken unmittelbar auf das Trinkwasser. Die zu wählenden Maßnahmen sind im Wesentlichen von den örtlichen Gegebenheiten, dem Gebäudetyp, dem Umsetzungsaufwand und von Bestand oder Neubau abhängig. Gebäudespezifisch kann eine Kombination aus passiven und aktiven Maßnahmen erforderlich sein.