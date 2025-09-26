Roth Werke schulen praxisnah zum Wandverkleidungssystem „Roth Vipanel“

Mit dem Wandverkleidungssystem „Roth Vipanel“ bieten die Roth Werke eine nach eigenen Angaben montagefreundliche, hochwertige und attraktive Möglichkeit, aktuelle Design- und Wohntrends ins Bad zu bringen. Um dem Fachhandwerk, Planern und weiteren Interessierten die Vorteile des Systems praxisnah zu vermitteln, lädt der Hersteller in den kommenden Monaten zu vier Produktschulungen am Unternehmenssitz in Dautphetal-Buchenau ein. Die Termine im Überblick:

15.-16. Oktober 2025

24.-25. November 2025

04.-05. Dezember 2025

11.-12. Dezember 2025

Mit dem „Roth Vipanel“ Wandverkleidungssystem lassen sich aktuelle Wohntrends schnell und hochwertig ins eigene Badezimmer holen.

Der Ablauf ist an allen Terminen identisch: Nach der individuellen Anreise am ersten Tag bis 11:30 Uhr beginnt die Schulung mit einer Begrüßung und einem gemeinsamen Mittagessen. Anschließend folgt ein erster Schulungsblock, der um 17:00 Uhr endet. Am Abend lädt Roth zum Rahmenprogramm in Marburg ein. Am zweiten Tag startet um 9:00 Uhr der zweite Schulungsblock, ehe die Veranstaltung nach einem gemeinsamen Mittagessen gegen 14:00 Uhr endet. Für Unterkunft, Verpflegung und das Abendprogramm sorgt der Veranstalter.

Die Anmeldung und weitere Informationen sind auf der Webseite der Roth Werke zu finden.