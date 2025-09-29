FGK: Vorstandswahlen und Beschluss zur Verlagerung der Geschäftsstelle

Die FGK-Mitglieder wählten Simon Nehls, Wolf GmbH (links), und Dror Peled, Mitsubishi Electric Europe B.V. (Zweiter von rechts), neu in den Vorstand.

Bild: FGK Die FGK-Mitglieder wählten Simon Nehls, Wolf GmbH (links), und Dror Peled, Mitsubishi Electric Europe B.V. (Zweiter von rechts), neu in den Vorstand. Bild: FGK

Weiterhin im Vorstand sind Professor Christoph Kaup, Howatherm Klimatechnik GmbH, als Vorsitzender sowie Professor Ulrich Eser, Eser-Dittmann-Nehring & Partner GmbH, Udo Jung, Trox SE, Karl-Walter Schuster, Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), und Annett Wettig, Geschäftsführerin der inVENTer GmbH. Die Positionen der Rechnungsprüfer haben Andreas Müller, Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH und Mathias Schmälzle, Ruch Novaplast GmbH inne.

FGK-Geschäftsstelle nach Berlin verlegt

FGK-Geschäftsführer Frank Ernst stellte Aktivitäten der vergangenen Monate vor und gab einen Ausblick auf Pläne für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Bild: FGK FGK-Geschäftsführer Frank Ernst stellte Aktivitäten der vergangenen Monate vor und gab einen Ausblick auf Pläne für das Geschäftsjahr 2025/2026. Bild: FGK

Schon jetzt arbeiten die Verbände an vielen Stellen eng zusammen. Zu erkennen war dies auch am Programmpunkt, der auf die Mitgliederversammlung folgte: Die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen (AGs) präsentierten an kleinen Infostationen die aktuellen Aktivitäten. Neben verbandsübergreifenden AGs gibt es Arbeitsgruppen zu FGK-spezifischen Themen. Die Mitglieder folgten der Einladung zum direkten Dialog, sodass sich angeregte Gespräche über Ziele, Inhalte und aktuelle Themen der Gremien und Arbeitsgruppen entwickelten.