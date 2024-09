FGK-Mitgliederversammlung wählt Annett Wettig in den Vorstand

Am 13. September 2024 fand in Düsseldorf die Mitgliederversammlung des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) statt, bei der u. a. Wahlen für den Vorstand anstanden. Die Mitglieder bestätigten den amtierenden Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Howatherm Klimatechnik GmbH, für eine weitere Amtszeit. Annett Wettig, Geschäftsführerin der inVENTer GmbH, wurde neu in den Vorstand gewählt. „Ich danke den Mitgliedern herzlich für ihr Vertrauen und freue mich darauf, im Vorstand des FGK den Bereich Wohnungslüftung zu vertreten“, sagte Wettig. „Nach wie vor besteht ein großer Bedarf an Aufklärungsarbeit, um das Bewusstsein für moderne Lüftungslösungen zu schärfen. Mein Ziel ist es, dass nur noch selten gesagt wird, ‚Zum Lüften mach’ ich’s Fenster auf‘ und dass dieser Satz durch ‚Zum Lüften könnte ich zwar das Fenster öffnen, meine Lüftungsanlage ist aber energieeffizienter und komfortabler‘ ersetzt wird.“

Bild: FGK Die Mitglieder des FGK wählten Annett Wettig neu in den Vorstand und bestätigten Professor Christoph Kaup in seinem Amt. Bild: FGK

Der Geschäftsführer des FGK, Frank Ernst, fasste in seinem Vortrag die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Ganz besonders betonte er die Wachstumschancen für die Branche, welche in der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) in nationales Recht lägen, die in Deutschland vor allem das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beträfen. „Immerhin hat die TGA-Branche mit einem Jahresumsatz von 90 Mrd. € einen beträchtlichen Anteil an der Wirtschaftskraft des Landes und ist ein wichtiger Hebel für das Erreichen der Klimaneutralität“, sagte Ernst.