Neuordnung der Geschäftsführung bei Wolf

Mit dem Abschluss der Integration in die Ariston-Gruppe verlässt der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der Wolf GmbH, Dr. Thomas Kneip, das Unternehmen auf eigenen Wunsch. In diesem Zusammenhang wird die Geschäftsführung von Wolf in Mainburg zum 1. Juli 2025 umstrukturiert. Gerdewan Jacobs wird in die Geschäftsführung der Muttergesellschaft von Wolf, der Ariston Climate Systems GmbH, berufen. Als Executive Vice President ist Jacobs für die Entwicklung und das Produktmanagement der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaproduktlinien der gesamten Ariston-Gruppe verantwortlich. Philip Krossa, der seit dem 1. Januar als Mitglied der Geschäftsführung für die Marktorganisation Wolf Heizung DACH verantwortlich ist, übernimmt die Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung. Christian Amann wird weiterhin den Bereich Operations in der Geschäftsführung vertreten. Marion Knipp, Leiterin des Rechnungswesens bei Wolf, wurde zur Geschäftsführerin für den Bereich Finanzen ernannt.

Kneip hat die Wolf GmbH seit 2016 geführt, strategisch neu positioniert und sowohl umsatz- als auch ertragsseitig erfolgreich entwickelt. Als Mitglied des Vorstandes der ehemaligen Muttergesellschaft Centrotec SE hat Kneip Anfang 2023 den Verkauf der Wolf GmbH an die italienische Ariston-Gruppe umgesetzt und war anschließend mitverantwortlich für die Integration in die neue Muttergesellschaft. Seit Anfang 2024 ist Kneip Executive Vice President der Ariston-Gruppe für die Region Nord-Mitteleuropa und weltweit für den Geschäftsbereich Air Handling verantwortlich. Gabriele Montesi, der gemeinsam mit Kneip das Wolf-Integrationsprojekt bis Ende 2023 leitete, wird diese Rolle künftig übernehmen.

Gabriele Montesi trat 1995 in die Ariston-Gruppe ein und bekleidete verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung in Italien und im Ausland. Vor Übernahme seiner aktuellen Verantwortung als CTO der Ariston-Gruppe war Montesi Executive Vice President Elco & Atag und leitete bis 2023 gemeinsam mit Kneip den neu geschaffenen Cluster der Marken Wolf, Elco, Brink und Atag. Dabei hatte er auch eine entscheidende Rolle im Integrationsteam inne, um das volle Potenzial der kombinierten Geschäfte der Marken sicherzustellen und gleichzeitig Synergien sowie neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.