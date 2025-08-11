European Heat Pump Summit 2026

Innovationen, Marktentwicklungen und Anwendungen rund um Wärmepumpentechnologien

11.08.2025

Zwei Tage hochkarätiges Fachwissen – das erwartet Teilnehmer des European Heat Pump Summit am 28. und 29. Oktober in Nürnberg. Der zweitägige Kongress bietet ein geballtes Experten-Programm mit aktuellen Entwicklungen rund um Wärmepumpentechnologien, Marktentwicklungen und Anwendungen – und setzt damit wichtige Impulse für die Wärmewende in Europa und darüber hinaus. Ergänzt wird das Kongressprogramm durch die begleitende Foyer-Expo, in der Unternehmen ihre neuesten Produkte, Lösungen und Entwicklungen präsentieren. Diese ist bereits jetzt vollständig ausgebucht – laut der Messegesellschaft ein deutliches Zeichen für das große Interesse und die Relevanz der Veranstaltung.

„Der European Heat Pump Summit lebt vom intensiven fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Internationale Expertinnen und Experten kommen zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, Wissen zu teilen und praxisnahe Einblicke in die Wärmepumpentechnologie zu gewinnen. Das Programm steht – und es verspricht zwei Tage voller spannender Themen, hochkarätiger Vorträge und wertvoller Impulse für die Branche“, so Daniela Heinkel, Leiterin des European Heat Pump Summit und der Chillventa bei der NürnbergMesse.

Marktentwicklungen und politische Rahmenbedingungen im Fokus

Die European Heat Pump Summit fndet am 28. und 29. Oktober in Nürnberg statt.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Die European Heat Pump Summit fndet am 28. und 29. Oktober in Nürnberg statt.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl
Der erste Kongresstag widmet sich unter anderem den markt- und energiepolitischen Entwicklungen. Zum Beispiel mit Blick auf Deutschland und die Niederlande. So analysiert Dr. Björn Schreinermacher vom Bundesverband Wärmepumpe e. V. die aktuelle Lage und Perspektiven des deutschen Wärmepumpenmarkts. Ergänzend beleuchtet Andries van Wijhe von TNO die Chancen und Herausforderungen im niederländischen Markt – einem Land, das sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses befindet. Saverio Papa und Leopoldo Micò von der European Heat Pump Association werden den EU-Rechtsrahmen für Klima und Energie und die jüngsten politischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Clean Industrial Deal und deren Bedeutung erläutern.

Forschung und Entwicklung: Neue Wege mit Kohlenwasserstoffen als Kältemittel

Ein Schwerpunkt liegt auf der Forschung zu Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3. Massimiliano Manfro von Aermec ergänzt mit einem Überblick über Sicherheitsstandards und thermodynamische Eigenschaften von R290. Die Beiträge zeigen: Die Zukunft gehört Low-GWP – vorausgesetzt, Sicherheit und Effizienz gehen Hand in Hand.

Komponentenentwicklung: Leiser, effizienter, leistungsstärker

Die Produkt- und Komponentenentwicklung steht ebenfalls im Fokus. Simon Waldner von Getzner Werkstoffe zeigt, wie durch gezielte Vibrationsentkopplung die Akustik von Wärmepumpen verbessert werden kann – ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz im Wohnumfeld. Lateb Ramdane von SKF stellt magnetgelagerte Hochgeschwindigkeitsmotoren vor, die neue Maßstäbe in Effizienz und Wartungsfreiheit setzen. Auch Marek Lehocky von Gamma Technologies liefert mit seiner Modellierungsstrategie für Verdichter mit Dampfeinspritzung einen wichtigen Beitrag zur Komponentenoptimierung.

Anwendungen: Von Bestandsgebäuden bis zur Industrie

Am zweiten Kongresstag stehen unter anderem Anwendungen in Bestandsgebäuden, Quartieren und der Industrie im Mittelpunkt. Carsten Wemhöner von der OST Rapperswil präsentiert ein innovatives Konzept zur Integration mehrerer Wärmequellen für die Heizungsmodernisierung. Ivo Eiermann von Johnson Controls zeigt, wie Großwärmepumpen mit bis zu 60 MW Leistung in Fernwärmenetze integriert werden können – ein Schlüssel zur Dekarbonisierung urbaner Infrastrukturen.

Hochtemperatur- und Mega-Wärmepumpen: Neue Maßstäbe in der Industrie

Ein Highlight ist der Beitrag von Tobias Hirsch von Everllence zur weltweit größten CO₂-Wärmepumpe in Esbjerg (Dänemark). Die Mega-Wärmepumpe liefert klimaneutrale Fernwärme und demonstriert eindrucksvoll das Potenzial großskaliger Lösungen. Ergänzend stellt Josef Grassauer von GIG Karasek das CompriVAP-System vor – eine modulare Lösung zur Rückgewinnung industrieller Abwärme und Erzeugung von Dampf bis 215 °C.

Programm und Anmeldung

Das vollständige Kongressprogramm ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Der Ticketshop ist ebenfalls geöffnet – interessierte Fachbesucherinnen und Fachbesucher können sich anmelden. Frühbucher profitieren von vergünstigten Konditionen. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort in Nürnberg als auch digital möglich.

Über den European Heat Pump Summit

Der European Heat Pump Summit ist die internationale Plattform für den fachlichen Austausch rund um Wärmepumpentechnologien. Der Kongress richtet sich an Entwickler, Planer, Anlagenbauer, Energieversorger, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger. Die Veranstaltung steht für fundierte Inhalte, hochkarätige Referierende und praxisnahe Diskussionen.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 10/2021 Mit hybridem Veranstaltungskonzept

European Heat Pump Summit 2021

Die vier großen Themenblöcke des European Heat Pump Summit 2021, der am 26. und 27. Oktober 2021 in der NürnbergMesse stattfindet, sind - Marktentwicklungen, - Forschung und Entwicklung, -...

mehr
Ausgabe 10/2013

3. European Heat Pump Summit 2013

15. und 16. Oktober 2013/Nürnberg Der European Heat Pump Summit geht in die dritte Runde. Die internationale Wärmepumpenbranche trifft sich zum fachlichen Austausch. Auf dem European Heat Pump...

mehr
Ausgabe 10/2017

European Heat Pump Summit 2017

24. und 25. Oktober 2017/Nürnberg   Im Mittelpunkt des European Heat Pump Summit 2017 stehen industrielle und gewerbliche Anwendungen der Wärmepumpe. Dazu kommen Einsatzszenarien der Wärmepumpe im...

mehr