Innovationen, Marktentwicklungen und Anwendungen rund um Wärmepumpentechnologien

Zwei Tage hochkarätiges Fachwissen – das erwartet Teilnehmer des European Heat Pump Summit am 28. und 29. Oktober in Nürnberg. Der zweitägige Kongress bietet ein geballtes Experten-Programm mit aktuellen Entwicklungen rund um Wärmepumpentechnologien, Marktentwicklungen und Anwendungen – und setzt damit wichtige Impulse für die Wärmewende in Europa und darüber hinaus. Ergänzt wird das Kongressprogramm durch die begleitende Foyer-Expo, in der Unternehmen ihre neuesten Produkte, Lösungen und Entwicklungen präsentieren. Diese ist bereits jetzt vollständig ausgebucht – laut der Messegesellschaft ein deutliches Zeichen für das große Interesse und die Relevanz der Veranstaltung.

„Der European Heat Pump Summit lebt vom intensiven fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Internationale Expertinnen und Experten kommen zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, Wissen zu teilen und praxisnahe Einblicke in die Wärmepumpentechnologie zu gewinnen. Das Programm steht – und es verspricht zwei Tage voller spannender Themen, hochkarätiger Vorträge und wertvoller Impulse für die Branche“, so Daniela Heinkel, Leiterin des European Heat Pump Summit und der Chillventa bei der NürnbergMesse.

Marktentwicklungen und politische Rahmenbedingungen im Fokus

Die European Heat Pump Summit fndet am 28. und 29. Oktober in Nürnberg statt.

Die European Heat Pump Summit fndet am 28. und 29. Oktober in Nürnberg statt.

Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Forschung und Entwicklung: Neue Wege mit Kohlenwasserstoffen als Kältemittel

Ein Schwerpunkt liegt auf der Forschung zu Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3. Massimiliano Manfro von Aermec ergänzt mit einem Überblick über Sicherheitsstandards und thermodynamische Eigenschaften von R290. Die Beiträge zeigen: Die Zukunft gehört Low-GWP – vorausgesetzt, Sicherheit und Effizienz gehen Hand in Hand.

Komponentenentwicklung: Leiser, effizienter, leistungsstärker

Die Produkt- und Komponentenentwicklung steht ebenfalls im Fokus. Simon Waldner von Getzner Werkstoffe zeigt, wie durch gezielte Vibrationsentkopplung die Akustik von Wärmepumpen verbessert werden kann – ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz im Wohnumfeld. Lateb Ramdane von SKF stellt magnetgelagerte Hochgeschwindigkeitsmotoren vor, die neue Maßstäbe in Effizienz und Wartungsfreiheit setzen. Auch Marek Lehocky von Gamma Technologies liefert mit seiner Modellierungsstrategie für Verdichter mit Dampfeinspritzung einen wichtigen Beitrag zur Komponentenoptimierung.

Anwendungen: Von Bestandsgebäuden bis zur Industrie

Am zweiten Kongresstag stehen unter anderem Anwendungen in Bestandsgebäuden, Quartieren und der Industrie im Mittelpunkt. Carsten Wemhöner von der OST Rapperswil präsentiert ein innovatives Konzept zur Integration mehrerer Wärmequellen für die Heizungsmodernisierung. Ivo Eiermann von Johnson Controls zeigt, wie Großwärmepumpen mit bis zu 60 MW Leistung in Fernwärmenetze integriert werden können – ein Schlüssel zur Dekarbonisierung urbaner Infrastrukturen.

Hochtemperatur- und Mega-Wärmepumpen: Neue Maßstäbe in der Industrie

Ein Highlight ist der Beitrag von Tobias Hirsch von Everllence zur weltweit größten CO₂-Wärmepumpe in Esbjerg (Dänemark). Die Mega-Wärmepumpe liefert klimaneutrale Fernwärme und demonstriert eindrucksvoll das Potenzial großskaliger Lösungen. Ergänzend stellt Josef Grassauer von GIG Karasek das CompriVAP-System vor – eine modulare Lösung zur Rückgewinnung industrieller Abwärme und Erzeugung von Dampf bis 215 °C.

Programm und Anmeldung

Das vollständige Kongressprogramm ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Der Ticketshop ist ebenfalls geöffnet – interessierte Fachbesucherinnen und Fachbesucher können sich anmelden. Frühbucher profitieren von vergünstigten Konditionen. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort in Nürnberg als auch digital möglich.