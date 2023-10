European Heat Pump Summit 2023 stellt neuen Teilnehmer- und Ausstellerrekord auf

Zwei Tage voller Wissensvermittlung und Netzwerkmöglichkeiten liegen hinter der internationalen Wärmepumpen-Community. Erstmals waren bei der achten European Heat Pump Summit rund 570 Teilnehmende aus insgesamt 42 Ländern anwesend, was einen neuen Rekord für den Kongress darstellt. Das Programm mit insgesamt 39 Vorträgen von internationalen Referenten behandelte Lösungsansätze zu aktuellen Herausforderungen der Branche, bspw. dem Klimaschutz. Themenbereiche – von markt- und energiepolitischen Entwicklungen, den neuesten Forschungsergebnissen über Anwendung in Wohngebäuden, im Haushalt und in der Industrie bis hin zu Potentialen wie Internet of Things (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) – wurden ebenfalls präsentiert. Die begleitende Foyer-Expo ging im Vergleich zur Vorveranstaltung mit doppelter Ausstellerzahl (31) an den Start und wurde von den Besuchern in den Pausen aufgesucht.

Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl Auf der European Heat Pump Summit 2023 standen aktuelle Herausforderungen der Branche im Fokus. Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl 2 und die Klimaveränderungen machen den Summit nochmal bedeutender. Hier werden die zentralen Lösungsansätze für die Zukunft vorgestellt und von den führenden Experten der Branche diskutiert. Dieses Jahr sind so viele Teilnehmer wie noch nie angereist – ein großartiger Community-Treff,“ resümiert Daniela Heinkel, Leiterin European Heat Pump Summit und Chillventa, NürnbergMesse.

Abteilungsleiterin Elke Harreiß ergänzt: „Wir waren bereits vor Beginn der Veranstaltung für die Teilnahme vor Ort ausgebucht. Dieser enorme Zuspruch freut uns sehr und bestätigt einmal mehr die Bedeutung des Kongresses. Insbesondere die gut 150 Teilnehmer digital zeigen, dass vor allem die hochkarätigen Inhalte die richtigen waren. Das Thema Wärmepumpe wird auf der Chillventa im Oktober 2024 wieder seine Heimat finden. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen.“

Die nächste Chillventa, internationale Weltleitmesse der Kältetechnik, findet vom 8. bis 10. Oktober 2024 im Messezentrum Nürnberg statt. Dort sind alle diesjärhigen Experten erneut eingeladen. Neben dem Thema Wärmepumpen stehen auch die Bereiche Kälte-, Klima- und Lüftungstechnologien im Fokus. Am Vortag der Messe, dem 7. Oktober 2024, startet der Chillventa CONGRESS. Der nächste European Heat Pump Summit ist für den Oktober 2025 angesetzt.