ACO Haustechnik

Wand- und Deckendurchführungen speziell für WU-Beton

07.08.2025

Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) kommt zunehmend bei Flachdachkonstruktionen zum Einsatz. Bei fachgerechter Planung nach den Vorgaben der WU-Richtlinie kann eine WU-Betondecke im Umkehrdachaufbau sowohl die tragende als auch abdichtende Funktion übernehmen. Gerade bei dieser Konstruktionsweise, bei der die Abdichtungsebene unter der Wärmedämmung liegt, sind durchdachte Lösungen für die Bauteildurchdringungen gefragt.

Für die Entwässerung von Gründächern eignet sich der Flachdachablauf ACO Variant-Flex in Kombination mit einem höhenverstellbaren Dachaufsatz mit Rost.
Bild: ACO

ACO Haustechnik bietet hierfür speziell entwickelte Wand- und Deckendurchführungen aus Edelstahl. Die ACO WU-Wand- und Deckendurchführung mit Sperrflansch (optional mit werkseitig angeschäumter PUR-Isolierung) ist eine ideale Lösung für die Freispiegelentwässerung in WUBetondächern. Das Baukastenprinzip und die verfügbaren Nennweiten bieten eine große Lösungsvielfalt, die nahezu jeder individuellen Anforderung gerecht werden können.

Die Integration der Wand- und Deckendurchführung erfolgt direkt beim Betonieren der WU-Betondecke. Dies ermöglicht auf der Baustelle den direkten Anschluss an den Dachablauf und das Rohrsystem. Die bauseitige Längenanpassung der Durchführung bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Die ACO WU-Wand- und Deckendurchführung lässt sich mit dem nicht brennbaren ACO GM-X Rohrleitungssystem sowie dem Flachdachablauf ACO Variant-Flex kombinieren.

Für eine Strangentlüftung des gesamten Entwässerungssystems stehen Einsteckrohre in verschiedenen Baulängen und Nennweiten zur Verfügung.
Bild: ACO

Für eine effiziente Strangentlüftung des gesamten Entwässerungssystems stehen zudem Einsteckrohre (Edelstahl 1.4301) in verschiedenen Baulängen (250, 510, 750 mm) und Nennweiten (DN 70–200) zur Verfügung. Für die Entwässerung von Gründächern eignet sich der Flachdachablauf ACO Variant-Flex in Kombination mit einem höhenverstellbaren Dachaufsatz mit Rost. Der Flachdachablauf wird mit dem Siebrohr direkt in die ACO WU-Wand- und Deckendurchführung eingesteckt. Der höhenverstellbare Dachaufsatz lässt sich flexibel an unterschiedliche Substrathöhen anpassen.

Die Produkteigenschaften im Überblick:

Zahlreiche Nennweiten: DN 70, 100, 125, 150, 200

Direkteinbau in WU-Beton: keine Aussparung notwendig

Bauseitiges Ablängen möglich

Korrosions- und witterungsbeständiger Edelstahl (1.4301)

Systemlösungsvielfalt: Baukastenprinzip für individuelle Anforderungen

Mit oder ohne werkseitig angeschäumter PUR-Isolierung

ACO Passavant GmbH

36466 Dermbach

Tel.: 036965 8190

haustechnik@aco.com

www.aco-haustechnik.de

