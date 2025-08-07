Wand- und Deckendurchführungen speziell für WU-Beton

Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) kommt zunehmend bei Flachdachkonstruktionen zum Einsatz. Bei fachgerechter Planung nach den Vorgaben der WU-Richtlinie kann eine WU-Betondecke im Umkehrdachaufbau sowohl die tragende als auch abdichtende Funktion übernehmen. Gerade bei dieser Konstruktionsweise, bei der die Abdichtungsebene unter der Wärmedämmung liegt, sind durchdachte Lösungen für die Bauteildurchdringungen gefragt.

Für die Entwässerung von Gründächern eignet sich der Flachdachablauf ACO Variant-Flex in Kombination mit einem höhenverstellbaren Dachaufsatz mit Rost.

Bild: ACO Für die Entwässerung von Gründächern eignet sich der Flachdachablauf ACO Variant-Flex in Kombination mit einem höhenverstellbaren Dachaufsatz mit Rost. Bild: ACO

Die Integration der Wand- und Deckendurchführung erfolgt direkt beim Betonieren der WU-Betondecke. Dies ermöglicht auf der Baustelle den direkten Anschluss an den Dachablauf und das Rohrsystem. Die bauseitige Längenanpassung der Durchführung bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Die ACO WU-Wand- und Deckendurchführung lässt sich mit dem nicht brennbaren ACO GM-X Rohrleitungssystem sowie dem Flachdachablauf ACO Variant-Flex kombinieren.

Für eine Strangentlüftung des gesamten Entwässerungssystems stehen Einsteckrohre in verschiedenen Baulängen und Nennweiten zur Verfügung.

Bild: ACO Für eine Strangentlüftung des gesamten Entwässerungssystems stehen Einsteckrohre in verschiedenen Baulängen und Nennweiten zur Verfügung. Bild: ACO

Die Produkteigenschaften im Überblick:

Zahlreiche Nennweiten: DN 70, 100, 125, 150, 200

Direkteinbau in WU-Beton: keine Aussparung notwendig

Bauseitiges Ablängen möglich

Korrosions- und witterungsbeständiger Edelstahl (1.4301)

Systemlösungsvielfalt: Baukastenprinzip für individuelle Anforderungen

Mit oder ohne werkseitig angeschäumter PUR-Isolierung