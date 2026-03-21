Kompetenzwoche Lüftungs- und Klimatechnik 2026

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Einblicke in die Lüftungstechnik

Vom 27.-30. April 2026 vermitteln anerkannte Referenten von Hottgenroth, Helios Ventilatoren, Mitsubishi Electric, Wöhler, Ecogreen und MEZ-Technik kompaktes, anwendungsorientiertes Wissen rund um alle wesentlichen Themen der modernen Lüftungstechnik. Dazu gehören Reinigung und Inspektion von Lüftungsanlagen ebenso wie die Planung von Lüftungssystemen. Ergänzend erhalten Teilnehmende fundierte Einblicke in die Erstellung normgerechter Lüftungskonzepte für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie in besondere Anforderungen an Lüftungen in Schulgebäuden und im Gesundheitswesen.

Fortschrittliche Entwicklungen der Klimatechnik

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Digitaler Ort für Expertise, Dialog und partnerschaftliche Verbindung

Die Kompetenzwoche bündelt das Wissen von Herstellern, Planern und Praktikern und stellt damit eine Plattform für Weiterbildung, Wissenstransfer und Vernetzung zur Verfügung. Die Veranstaltung findet vollständig online statt, sodass Interessierte bequem vom Büro oder aus dem Homeoffice teilnehmen können. Neben den Fachvorträgen bietet ein virtuelles Zusammenkommen die Gelegenheit, den Referenten individuelle Fragen zu stellen und konkrete Praxisfälle zu diskutieren.

Kompetenzen für die Praxis schärfen