Kompaktes, anwendungsorientiertes Wissen

Kompetenzwoche Lüftungs- und Klimatechnik 2026

21.03.2026

Bild: Hottgenroth

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Fünf Betriebe laden gemeinsam Fach- und TGA-Planer, SHK-Handwerksbetriebe sowie Energieberater und Architekten zur Kompetenzwoche Lüftungs- und Klimatechnik ein. In dem viertägigen Format stehen praxisnahe Fachvorträge und der direkte Austausch mit Experten der Lüftungsbranche im Mittelpunkt.

Einblicke in die Lüftungstechnik

Vom 27.-30. April 2026 vermitteln anerkannte Referenten von Hottgenroth, Helios Ventilatoren, Mitsubishi Electric, Wöhler, Ecogreen und MEZ-Technik kompaktes, anwendungsorientiertes Wissen rund um alle wesentlichen Themen der modernen Lüftungstechnik. Dazu gehören Reinigung und Inspektion von Lüftungsanlagen ebenso wie die Planung von Lüftungssystemen. Ergänzend erhalten Teilnehmende fundierte Einblicke in die Erstellung normgerechter Lüftungskonzepte für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie in besondere Anforderungen an Lüftungen in Schulgebäuden und im Gesundheitswesen.

Fortschrittliche Entwicklungen der Klimatechnik

Bild: Hottgenroth

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Ein weiterer Schwerpunkt der Kompetenzwoche ist die Klimatechnik, deren Bedeutung im Zuge von Energieeffizienz, Komfortanforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter zunimmt. Die Teilnehmenden erfahren, wie sich Lüftungs- und Klimalösungen technisch sicher, wirtschaftlich und zukunftsfähig planen und betreiben lassen – Für den gesamten Planungsprozess.

Digitaler Ort für Expertise, Dialog und partnerschaftliche Verbindung

Die Kompetenzwoche bündelt das Wissen von Herstellern, Planern und Praktikern und stellt damit eine Plattform für Weiterbildung, Wissenstransfer und Vernetzung zur Verfügung. Die Veranstaltung findet vollständig online statt, sodass Interessierte bequem vom Büro oder aus dem Homeoffice teilnehmen können. Neben den Fachvorträgen bietet ein virtuelles Zusammenkommen die Gelegenheit, den Referenten individuelle Fragen zu stellen und konkrete Praxisfälle zu diskutieren.

Kompetenzen für die Praxis schärfen

Bild: Hottgenroth

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Mit der „Kompetenzwoche Lüftungs- und Klimatechnik“ stärken die Unternehmen gezielt die Fachkompetenz in einem Schlüsselbereich der Gebäudetechnik und unterstützt Planer und Ausführende dabei, den steigenden Anforderungen an Effizienz, Sicherheit und Komfort gerecht zu werden. Interessierte können sich ab sofort online anmelden und ihren Platz für die nächste Ausgabe sichern.

Hottgenroth Software AG 50829 Köln

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