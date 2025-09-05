In der Kompetenzwoche Haustechnik (KWHT) 2025 erwartet TGA-Fachleute Expertise und praxisnahe Impulse aus der Welt der Gebäudetechnik. Vom 24. bis 28. November 2025 finden im Stundentakt vielseitige Online-Vorträge statt: von aktuellen Entwicklungen, neuen Regelwerken bis hin zu konkreten Systemen der Haustechnik. Ein besonderes Highlight der KWHT 2025 ist die interaktive Projektierung eines Gebäudes mit BIM. Hier können Teilnehmer ihre eigenen Kompetenzen einbringen und gemeinsam die Zukunft der Haustechnik gestalten. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

