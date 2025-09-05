Entwicklungen, neue Regelwerke bis hin zu konkreten Systemen

Kompetenzwoche Haustechnik KWHT 2025

05.09.2025

In der Kompetenzwoche Haustechnik (KWHT) 2025 erwartet TGA-Fachleute Expertise und praxisnahe Impulse aus der Welt der Gebäudetechnik. Vom 24. bis 28. November 2025 finden im Stundentakt vielseitige Online-Vorträge statt: von aktuellen Entwicklungen, neuen Regelwerken bis hin zu konkreten Systemen der Haustechnik. Ein besonderes Highlight der KWHT 2025 ist die interaktive Projektierung eines Gebäudes mit BIM. Hier können Teilnehmer ihre eigenen Kompetenzen einbringen und gemeinsam die Zukunft der Haustechnik gestalten. Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

Die KWHT 2025 findet vom 24. bis 28. November 2025 online statt.
Bild: KWHT

Moderne Gebäude erfordern zunehmend ausgefeilte technische Lösungen. Für TGA-Planer, Fachhandwerker und alle Beteiligten bedeutet das: mehr Anwendungen, höhere Anforderungen – und damit auch ein erweitertes Kompetenzspektrum. Rehau Building Solutions als Experte für Hauswassertechnik und thermischen Komfort hat sich mit weiteren Herstellern zusammengetan, um ein virtuelles Wissensnetzwerk aufzubauen. In 30 Vorträgen vermitteln Fachreferenten aus elf Unternehmen dieses hochspezialisierte Wissen. Teilnehmer sind dazu eingeladen, ihre Fragen – egal wie spezifisch – an die Referenten zu stellen.

