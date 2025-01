EnergieExzellenzTage 2025: Herausforderungen der TGA

Der Termin für die nächsten EnergieExzellenzTage steht: Am 2. und 3. April findet die exklusive Veranstaltung im südhessischen Groß-Umstadt statt. Die Fachtage werden von Frenger Systemen BV dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) ausgerichtet. An beiden Tagen werden zukunftsorientierte Themen in insgesamt acht Foren behandelt. Jedes Forum besteht aus rund fünf Vorträgen und widmet sich speziellen Herausforderungen in der TGA. Dazu zählen:

Der kind- und lerngerechte Schulbau,

praktische Möglichkeiten von BIM und KI bei der Planung,

Wärmenetze vs. lokale Autarkie sowie

die Entwicklung cleverer Büros.

Ab Februar ist eine Anmeldung für die EnergieExzellenzTage 2025 am 2. und 3. April möglich.

Bild: Frenger Systemen BV Heiz- und Kühltechnik Ab Februar ist eine Anmeldung für die EnergieExzellenzTage 2025 am 2. und 3. April möglich. Bild: Frenger Systemen BV Heiz- und Kühltechnik

Die Veranstaltung richtet sich an Fachbesucher und Entscheider der TGA-Branche wie Fachplaner, Architekten, Hochbauämter, Anlagenbauer und Gebäudebetreiber sowie Sportvereine aus ganz Deutschland. Ab Februar können sich Interessierte über die Webseite von Frenger Systemen BV anmelden.