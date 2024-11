Kompetenzwoche Haustechnik vermittelt Fachwissen

5 Tage, 11 Unternehmen, 32 Online-Vorträge – mit einem jährlich erweiterten und breit gefächerten Webinar-Angebot vermittelt die Kompetenzwoche Haustechnik vom 25. bis 29. November 2024 bereits zum dritten Mal gebündeltes Fachwissen rund ums Thema Haustechnik. In den kostenlosen Online-Seminaren können alle Teilnehmenden vom Studierenden bis zum Ingenieur, Architekten, TGA-Planer oder Fachhandwerker ihr Fachwissen auffrischen, vertiefen sowie Neues lernen. Dieses Jahr stellen elf Unternehmen in individuell auswählbaren und zielgruppensortierten Themen- und Gebäudekategorien ihre Kompetenzen für den digitalen Wissenstransfer zur Verfügung.

Die KWHT 2024 vermittelt als digitales und flexibles Schulungsangebot gebündeltes SHK-Fachwissen diverser Hersteller.

Bild: Kessel Die KWHT 2024 vermittelt als digitales und flexibles Schulungsangebot gebündeltes SHK-Fachwissen diverser Hersteller. Bild: Kessel

Vielfältiges Schulungsangebot

25.11. – 17.00 Uhr: Hybridentwässerung – der direkte Weg zu nachhaltigem Bauen

26.11. – 15.00 Uhr: Alles dicht durch Wand und Bodenplatte

27.11. – 10.00 Uhr: Alles andere als Standard – individuelle Lösungen

27.11. – 14.00 Uhr: Radonsicheres Bauen

28.11. – 14.00 Uhr: Für Großes geschaffen – Ablauftechnik aus Edelstahl

„In der SHK-Branche gibt es in Sachen Aus- und Weiterbildung nichts Vergleichbares. Diese Kooperation vieler namhafter Hersteller ermöglicht ein gebündeltes, vielfältiges und effektives Schulungsangebot. Die Teilnehmenden können sich zielgerichtet auf den neuesten Stand bringen, was in Zeiten der Digitalisierung sowie normativen und technologischen Weiterentwicklungen eine ständige Herausforderung ist. Und als Hersteller erreichen wir im Kollektiv mehr Aufmerksamkeit und Reichweite, wie die starke Resonanz und das positive Feedback der ersten Ausgaben eindrucksvoll bestätigen“, beschreibt Molitor. Die Anmeldung zu den kostenfreien Online-Seminaren der Kompetenzwoche Haustechnik 2024 ist über die Webseite des Veranstalters zu finden.