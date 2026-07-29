Komplettierte Geschäftsführung

Björn Twiehaus wird neuer CEO der Wago Gruppe

29.07.2026

Die WAGO Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft: Zum 15. September übernimmt Björn Twiehaus (48) die Position des Chief Executive Officer (CEO) des Familienunternehmens mit Hauptsitz in Minden. Er folgt auf Jürgen Koopsingraven, der die Position aktuell interimistisch zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) ausübt.

Björn Twiehaus, neuer CEO der Wago Gruppe zum 15. September 2026.
Bild: Wago

Björn Twiehaus, neuer CEO der Wago Gruppe zum 15. September 2026.
Bild: Wago
Björn Twiehaus bringt umfangreiche internationale Erfahrung aus der Elektronik- und Automobilzulieferindustrie mit. Zuletzt führte er als Vorstandsvorsitzender die Marquardt Gruppe, einen global agierenden Mechatronik-Spezialisten in Familienbesitz. Zuvor war der Diplom-Ingenieur mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Führungspositionen für den Automobilzulieferer Forvia Hella tätig. Als Mitglied der Geschäftsführung verantwortete er dort ab 2020 den Geschäftsbereich Electronics. Dabei trieb er profitables Wachstum entlang der Megatrends Elektromobilität, autonomes Fahren und Connectivity voran. Björn Twiehaus studierte Maschinenbau in Osnabrück und absolvierte ergänzend ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.

Mit Björn Twiehaus als neuem CEO komplettiert die Wago Gruppe ihre Geschäftsführung. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: „Wago steht für Qualität, Verlässlichkeit und Pioniergeist in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den rund 9.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit die nächsten Kapitel dieses Weges zu gestalten und Wago nah am Kunden und nah an den Märkten mit Weitblick weiterzuentwickeln.“

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