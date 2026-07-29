Björn Twiehaus wird neuer CEO der Wago Gruppe

Die WAGO Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft: Zum 15. September übernimmt Björn Twiehaus (48) die Position des Chief Executive Officer (CEO) des Familienunternehmens mit Hauptsitz in Minden. Er folgt auf Jürgen Koopsingraven, der die Position aktuell interimistisch zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) ausübt.

Björn Twiehaus, neuer CEO der Wago Gruppe zum 15. September 2026.

Bild: Wago Björn Twiehaus, neuer CEO der Wago Gruppe zum 15. September 2026. Bild: Wago

Mit Björn Twiehaus als neuem CEO komplettiert die Wago Gruppe ihre Geschäftsführung. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: „Wago steht für Qualität, Verlässlichkeit und Pioniergeist in der Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den rund 9.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit die nächsten Kapitel dieses Weges zu gestalten und Wago nah am Kunden und nah an den Märkten mit Weitblick weiterzuentwickeln.“