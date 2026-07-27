VdS-BrandSchutzTage 2026: Neue Impulse für den vorbeugenden Brandschutz

Internationale Fachmesse, Brandschutztechnik zum Anfassen, großes Bühnenprogramm, viel Raum zum Netzwerken sowie neun separat buchbare Fachtagungen: Bei den VdS-BrandSchutzTagen am 2. und 3. Dezember 2026 wird die Koelnmesse wieder zum Hotspot der Brandschutzbranche.

Die VdS-BrandSchutzTage gehören zu den größten Branchentreffs für den vorbeugenden baulichen, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutz im europäischen Raum. Sie bieten eine Mischung aus großer, internationaler Fachmesse, Live-Vorführungen, Fachforen und VdS-BrandSchutzTalk auf der Messebühne sowie neun separat buchbaren VdS-Fachtagungen. Außerdem bieten sie Gelegenheit für das Netzwerken und den Erfahrungsaustausch. Am 2. und 3. Dezember 2026 werden um die 5.500 Fachbesucherinnen und -besucher erwartet, die sich über aktuelle Lösungen und Entwicklungen im vorbeugenden Brandschutz informieren möchten.

Geführte Messerundgänge

Hier gibt es Innovationen zum Anfassen: Die vielen Live-Demonstrationen von Brandschutztechnik sind ein wichtiger Teil der VdS-BrandSchutzTage.

Bild: VdS Hier gibt es Innovationen zum Anfassen: Die vielen Live-Demonstrationen von Brandschutztechnik sind ein wichtiger Teil der VdS-BrandSchutzTage. Bild: VdS

Exponate und Live-Demonstrationen auf Sonderflächen

Eine große Sonderfläche „Baulicher Brandschutz“ wird in 2026 zum zweiten Mal Teil der Messe sein. Hier zeigen Aussteller verschiedene Exponate und Live-Demonstrationen, die Anwendungen aus dem baulichen Brandschutz erlebbar machen. Dazu bietet das Forum „Baulicher Brandschutz by asecos academy“ ein Programm mit ausgewählten Fachvorträgen, das praxisnahes Wissen rund um das Thema vermittelt. Auf der großen Sprinkler-Fläche wird es wieder Live-Vorführungen von Sprinklerbildern geben.

Neun VdS-Fachtagungen

Neun Fachtagungen, die in den angrenzenden Sälen stattfinden, können separat gebucht werden. Alle Besucherinnen und Besucher der Tagungen haben freien Zugang zur angrenzenden Messehalle mit ihrem vielfältigen Messeprogramm. Zum ersten Mal ist die VdS-Fachtagung „Brandschutz in elektrischen Anlagen“ unter den Tagungen der VdS-BrandSchutzTage. Neu ist auch, dass der europäische Branchenverband der Brandschutz-, Brandmelde- und Sicherheitsindustrie Euralarm sein Symposium in diesem Umfeld ausrichtet. Die Fachtagungen im Überblick:

60. Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte, 02./03.12.2026

Feuerlöschanlagen, 02.12.2026

Baulicher Brandschutz, 02.12.2026

NEU: Europäisches Forum für Brandmeldetechnik & Lösungen von Euralarm (in Engl.), 02.12.2026

NEU: Brandschutz in elektrischen Anlagen, 02.12.2026

Hydrantenanlagen, 03.12.2026

Brandmeldeanlagen: Bauen und Brandschutz in NRW (Kompaktseminar), 03.12.2026

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 03.12.2026

Viele der Fachtagungen im Rahmen der VdS-BrandSchutzTage können vergünstigt in Kombination gebucht werden. Weiterführende Informationen sind auf der VdS-Webseite zu finden.