RLT-Herstellerverband wählt neuen stellvertretenden Vorsitzenden

(v.l.) Ingo Kotting, Nova Apparate GmbH; Martin Alofs, Trox SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.
Bild: RLT-Herstellerverband
Ingo Kotting, Regionalverkaufsleiter bei Nova Apparate GmbH (Kampmann GmbH & Co. KG), ist neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Obmann des Arbeitskreises Marketing des RLT-Herstellerverbands e. V. Die Delegierten der RLT-Mitgliederversammlung wählten ihn am 16. Juni 2026 in Ludwigsburg einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden. Er folgt Patrick Honer, der den Verband Ende 2025 verließ. Der Vorsitzende des RLT-Herstellerverbandes freut sich über diese Entscheidung und auf die Zusammenarbeit. Er wünscht Kotting viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe und dankt ihm für sein Engagement.
(v.l.) Ingo Kotting, Nova Apparate GmbH; Martin Alofs, Trox SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.
Bild: RLT-Herstellerverband