Ingo Kotting bei Mitgliederversammlung

RLT-Herstellerverband wählt neuen stellvertretenden Vorsitzenden

20.07.2026

(v.l.) Ingo Kotting, Nova Apparate GmbH; Martin Alofs, Trox SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.
Bild: RLT-Herstellerverband

(v.l.) Ingo Kotting, Nova Apparate GmbH; Martin Alofs, Trox SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.
Bild: RLT-Herstellerverband
Ingo Kotting, Regionalverkaufsleiter bei Nova Apparate GmbH (Kampmann GmbH & Co. KG), ist neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Obmann des Arbeitskreises Marketing des RLT-Herstellerverbands e. V. Die Delegierten der RLT-Mitgliederversammlung wählten ihn am 16. Juni 2026 in Ludwigsburg einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden. Er folgt Patrick Honer, der den Verband Ende 2025 verließ. Der Vorsitzende des RLT-Herstellerverbandes freut sich über diese Entscheidung und auf die Zusammenarbeit. Er wünscht Kotting viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe und dankt ihm für sein Engagement.

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