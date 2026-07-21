Start-ups auf der Chillventa 2026

Start-ups bringen frische Ansätze in die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik ein – oft nah an konkreten Herausforderungen aus Planung, Betrieb und Service. Auf der Chillventa 2026 nutzen junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre Beiträge im direkten Austausch mit Fachpublikum, Herstellern und Planern einzuordnen und weiter zu schärfen.

Die Chillventa ist der Treffpunkt der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche. In Nürnberg kommen Experten aus der ganzen Welt zusammen, um aktuelle Entwicklungen einzuordnen und Anforderungen aus Planung, Betrieb und Service zu diskutieren. Dabei rücken zunehmend auch junge Unternehmen in den Fokus.

Junge Unternehmen mit klarem Praxisfokus

Die Beteiligung junger Unternehmen ist bewusst Teil des Messekonzepts der Chillventa. Start-ups ergänzen das Produkt- und Fachangebot um spezifische Beiträge und setzen gezielt in einzelnen Anwendungsbereichen an. Während große Unternehmen ein breites Lösungsangebot präsentieren, setzen junge Unternehmen gezielt in einzelnen Prozessschritten an – bspw. in Planung, Monitoring oder Serviceprozessen.

Der Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ in Halle 9, bietet deutschen Start-ups einen strukturierten Einstieg in den Messeauftritt. Organisiert von der NürnbergMesse und unterstützt durch ein Förderprogramm des Bundes, schafft er Voraussetzungen für einen professionellen Messeauftritt. Junge internationale Unternehmen präsentieren sich und ihr Angebot am „START:HUB“ in Halle 8.

Fachprogramm und Qualifizierung im Fokus

Neben der Ausstellungsfläche bieten die Fachforen und der „Chillventa CONGRESS“ Einblicke in aktuelle Entwicklungen aus Praxis, Anwendung und Forschung. Behandelt werden dabei unterschiedlichste Themen entlang der Wertschöpfungskette – von Komponenten und Systemen über Planung und Betrieb bis hin zu Regelung, Digitalisierung und Qualifizierung. Die Inhalte greifen aktuelle Fragestellungen auf und ordnen sie ausverschiedenen Perspektiven ein.

Die Chillventa verbindet Experten. Gespräche entstehen direkt vor Ort – konkret, technisch und anwendungsbezogen. Genau in diesem Umfeld können auch junge Unternehmen ihre Lösungen einordnen und weiterentwickeln.

Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl Die Chillventa verbindet Experten. Gespräche entstehen direkt vor Ort – konkret, technisch und anwendungsbezogen. Genau in diesem Umfeld können auch junge Unternehmen ihre Lösungen einordnen und weiterentwickeln. Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Ein weiteres Highlight ist die Deutsche Meisterschaft des Kälteanlagenbauerhandwerks, organisiert vom Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV). Sie bietet einen Einblick in die Qualifikation des Branchennachwuchses und machthandwerkliche Kompetenzen sichtbar. Auch der BIV ist mit einem Messestand auf der Chillventa vertreten, Halle 9, Stand 9-321.