Frische Impulse und Perspektiven

Start-ups auf der Chillventa 2026

21.07.2026

Start-ups bringen frische Ansätze in die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik ein – oft nah an konkreten Herausforderungen aus Planung, Betrieb und Service. Auf der Chillventa 2026 nutzen junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre Beiträge im direkten Austausch mit Fachpublikum, Herstellern und Planern einzuordnen und weiter zu schärfen.

Die Chillventa ist der Treffpunkt der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche. In Nürnberg kommen Experten aus der ganzen Welt zusammen, um aktuelle Entwicklungen einzuordnen und Anforderungen aus Planung, Betrieb und Service zu diskutieren. Dabei rücken zunehmend auch junge Unternehmen in den Fokus.

Junge Unternehmen mit klarem Praxisfokus

Die Beteiligung junger Unternehmen ist bewusst Teil des Messekonzepts der Chillventa. Start-ups ergänzen das Produkt- und Fachangebot um spezifische Beiträge und setzen gezielt in einzelnen Anwendungsbereichen an. Während große Unternehmen ein breites Lösungsangebot präsentieren, setzen junge Unternehmen gezielt in einzelnen Prozessschritten an – bspw. in Planung, Monitoring oder Serviceprozessen.

Der Gemeinschaftsstand „Young Innovators“ in Halle 9, bietet deutschen Start-ups einen strukturierten Einstieg in den Messeauftritt. Organisiert von der NürnbergMesse und unterstützt durch ein Förderprogramm des Bundes, schafft er Voraussetzungen für einen professionellen Messeauftritt. Junge internationale Unternehmen präsentieren sich und ihr Angebot am „START:HUB“ in Halle 8.

Fachprogramm und Qualifizierung im Fokus

Neben der Ausstellungsfläche bieten die Fachforen und der „Chillventa CONGRESS“ Einblicke in aktuelle Entwicklungen aus Praxis, Anwendung und Forschung. Behandelt werden dabei unterschiedlichste Themen entlang der Wertschöpfungskette – von Komponenten und Systemen über Planung und Betrieb bis hin zu Regelung, Digitalisierung und Qualifizierung. Die Inhalte greifen aktuelle Fragestellungen auf und ordnen sie ausverschiedenen Perspektiven ein.

Die Chillventa verbindet Experten. Gespräche entstehen direkt vor Ort – konkret, technisch und anwendungsbezogen. Genau in diesem Umfeld können auch junge Unternehmen ihre Lösungen einordnen und weiterentwickeln.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl

Die Chillventa verbindet Experten. Gespräche entstehen direkt vor Ort – konkret, technisch und anwendungsbezogen. Genau in diesem Umfeld können auch junge Unternehmen ihre Lösungen einordnen und weiterentwickeln.
Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl
Besonders für junge Leute ist die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik dabei ein wichtiger Anlaufpunkt. Sie ist auf der Chillventa mit einem eigenen Messestand (Halle 9, Stand 9-316) vertreten und informiert über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Branche – von der Grundqualifizierung bis hin zu Meister- und Technikerkursen. Der Stand dient zugleich als Treffpunkt für Fachkräfte und den Branchennachwuchs. Darüber hinaus bringt die Bundesfachschule ihre Expertise in das Fachprogramm ein, etwa in Form von Präsentationen und praxisnahen Vorträgen.

Ein weiteres Highlight ist die Deutsche Meisterschaft des Kälteanlagenbauerhandwerks, organisiert vom Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (BIV). Sie bietet einen Einblick in die Qualifikation des Branchennachwuchses und machthandwerkliche Kompetenzen sichtbar. Auch der BIV ist mit einem Messestand auf der Chillventa vertreten, Halle 9, Stand 9-321.

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 10/2024

Chillventa 2024: Gemeinschaftsstand BTGA, EVIA und FGK

Die Chillventa 2024 ist vom8. bis 10. Oktober erneut der internationale Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community. Am Gemeinschaftsstand von BTGA,...

mehr

Start-ups treiben die Digitalisierung voran

Junge Unternehmen präsentieren sich bei der EM-Power Europe

Intelligentes Energiemanagement, die Integration der Erneuerbaren Energien ins Stromnetz und die Gewährleistung der Netzstabilität sind der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Neue...

mehr

Chillventa 2026 auf Wachstumskurs

Mit der Ergänzung durch Halle 1 wird die Ausstellungsfläche ab 2026 erweitert. Der Fokus auf die Themenbereiche bleibt bestehen, gleichzeitig bietet die neue Halle mehr Raum für Wachstum in allen...

mehr
Ausgabe 10/2016 Ein Ausblick auf das Kältebranchen-Highlight 2016

Die Chillventa wächst

Vom 11. bis 13. Oktober 2016 verwandeln sich die Messehallen in Nürnberg erneut zum internationalen Branchentreff der Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenwelt. Die Messe rechnet mit rund...

mehr

Start-Ups pitchen bei der IFH/Intherm

Junge Gründer präsentieren ihre Ideen

Zur IFH/Intherm in Nürnberg gehören in diesem Jahr erstmals auch die Start-Up-Pitches, bei denen sich 12 junge Unternehmen mit ihren neuen Ideen dem Publikum präsentieren. In Kooperation mit der...

mehr