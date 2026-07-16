Retrofit-Lösung verbessert Energieeffizienz und Behaglichkeit

Die Dauer und Intensität schwül-heißer Wetterlagen haben in den vergangenen Jahren zugenommen und wir müssen davon ausgehen, dass sie weiter ansteigen. Dadurch rückt neben der Kühlung zunehmend die Entfeuchtung in den Fokus. Bei schwüler Witterung wird die Gesamtkälteleistung häufig von der Feuchtelast dominiert. Um die Luft zu entfeuchten, muss sie so weit abgekühlt werden, dass anschließend eine Nacherwärmung erforderlich ist. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) empfiehlt deshalb, die Entfeuchtung als gleichwertigen Bestandteil energieeffizienter Klimatisierung zu betrachten. Eine Entfeuchtungskälterückgewinnung (EKR) kann den hierfür erforderlichen Energieeinsatz deutlich reduzieren.

Abb. 1: Das Anlagenschema zeigt das Beispiel einer Entfeuchtungskälterückgewinnung.

Bild: Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier Abb. 1: Das Anlagenschema zeigt das Beispiel einer Entfeuchtungskälterückgewinnung. Bild: Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier

Feuchtelasten energieeffizient verringern – auch im Gebäudebestand

Bei der klassischen Luftentfeuchtung wird die Zuluft zunächst unter den Taupunkt abgekühlt, sodass der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert. Anschließend muss die Zuluft auf die gewünschte Temperatur erwärmt werden. Der Energiebedarf für die zusätzliche Kälteleistung und die Nacherwärmung lässt sich mit der Entfeuchtungskälterückgewinnung nahezu vollständig reduzieren. Die EKR nutzt dafür zwei Wärmeübertrager: Dem Entfeuchtungskühler ist ein Wärmeübertrager vorgeschaltet. Er entzieht der Zuluft Wärme, sodass der Verdichter kürzer oder mit geringerer Leistung läuft. Der zweite, nachgeschaltete Wärmeübertrager nutzt die zuvor entzogene Wärmeenergie zur Nacherwärmung der entfeuchteten Zuluft. Dadurch kann die erforderliche Zulufttemperatur ohne zusätzliche Heizleistung erreicht werden. Ein Teil des Energieaufwands für die Kühlung und Entfeuchtung wird damit innerhalb des Systems zurückgewonnen.

Abb. 2: Im h-x-Diagramm lassen sich die Änderungen von Temperatur und Luftfeuchte des Beispiels nachvollziehen.

Bild: Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier Abb. 2: Im h-x-Diagramm lassen sich die Änderungen von Temperatur und Luftfeuchte des Beispiels nachvollziehen. Bild: Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier

Beitrag zu EPBD und nachhaltigem Gebäudebetrieb